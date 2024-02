Även om mesh-nätverk är i ropet finns det fortfarande plats för bra accesspunkter, särskilt i miljöer där nätverkskablar redan finns. Produkten jag testar idag heter Alta Labs AP6 Pro och är en accesspunkt av det mer avancerade slaget. Målgruppen är företag och mer avancerade hemmaanvändare, som har behov av att utöka nätverket och ge olika nivåer av tillgång. Häng med på en grundlig genomgång.

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av TP-Link som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Alta Labs AP6 Pro

AP6 AP6 Pro Nätverk 1 Gbps Ethernet, WiFi, Bluetooth 1 Gbps Ethernet, WiFi, Bluetooth Wifi-standard WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6

(802.11a/b/g/n/ac/ax) WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6

(802.11a/b/g/n/ac/ax) Hastighet WiFi 4: upp till 300 Mbps

WiFi 5: upp till 1 900 Mbps

WiFi 6: 2,4 GHz: upp till 573 Mbps

WiFi 6: 5 GHz: upp till 2 400 Mbps WiFi 4: upp till 300 Mbps

WiFi 5: upp till 3 400 Mbps

WiFi 6: 2,4 GHz: upp till 573 Mbps

WiFi 6: 5 GHz: upp till 5 800 Mbps QAM 1024-QAM 4096-QAM Roaming 802.11r/k/v 802.11r/k/v MIMO 2,4 GHz: 2 x 2

5 GHz: 2 x 2 2,4 GHz: 2 x 2

5 GHz: 4 x 4 Säkerhet WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA2/WPA3) WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA-Enterprise (WPA2/WPA3) Multi-BSSID Ja Ja VLAN 802.1Q 802.1Q Isolera trafik från gäster Ja Ja Samtidigt antal klienter 300+ 350+ Ström PoE+ nätverksswitch 48V, 0,5A PoE-adapter (valfri, följer inte med) PoE+ nätverksswitch 48V, 0,5A PoE-adapter (valfri, följer inte med) IP-klassning Ingen IP54 (bra skydd mot damm etc. men endast vattenresistent, inte vattentät) Storlek 190 mm x 125 mm x 32 mm 190 mm x 125 mm x 32 mm Vikt 0,4 kg 0,4 kg Övrigt Montering för tak/vägg medföljer Montering för tak/vägg medföljer Bästa pris Enskild AP6 ( ) Enskild AP6 Pro ( ), startpaket ( )

Alta Labs AP6 Pro är en accesspunkt. Det innebär att du inte behöver byta ut din existerande router utan bygger ut det befintliga nätverket istället. Det finns naturligtvis fördelar och nackdelar med denna lösning. Fördelen är att om du är nöjd med din router men vill få tillgång till bättre Wifi, så är det bara att koppla på flera accesspunkter. Nackdelen är att du fortfarande måste ha en separat router.

Alta Labs har två modeller av AP6. Skillnaden mellan den vanliga varianten och Pro-varianten är inte jättestor. Den främsta skillnaden är att AP6 Pro stöder lite högre hastigheter då den har fler antenner, har stöd för 4096-QAM istället för 1024-QAM samt har ett extra skydd mot damm och fukt.

Något jag noterade när jag läste specifikationerna är att AP6 bara stöder WPA-PSK för hemmanätverk medan AP6 Pro stöder både WPA2-PSK och WPA3-PSK. Båda stöder WPA2/3 med WPA Enterprise. Det förvånar mig en hel del då det var längesen jag såg en router eller accesspunkt som inte stödde åtminstone WPA2-PSK. Förutom dessa skillnader kommer båda modellerna med samma funktionalitet.

Just stödet för 4096-QAM är intressant då det är en av de nya funktionerna för Wifi 7. Det innebär att det går att packa mer data i dataströmmen jämfört med 1024-QAM. Det ger 20% högre bandbredd och (teoretiskt) bättre prestanda. Alta Labs har lagt till denna funktionalitet trots att AP6 Pro i grunden är en Wifi 6-accesspunkt.

I övrigt är foku främst att kunna styra åtkomsten till nätet på olika sätt.

Även om Alta Labs AP6 och AP6 Pro primärt är accesspunkter, finns det ett visst stöd för mesh-funktionalitet. Eftersom du inte får någon strömadapter med accesspunkten är tanken att du ordnar strömförsörjningen via PoE+ (Power over Ethernet).

Paketet jag har lånat från Alta Labs består av två AP6 Pro och en switch. Det säljs bland annat på Dustin som ”Startpaket 2x AP6 Pro + S8 PoE Switch”.

En närmare titt

Det märks att detta är en produkt främst riktad mot företag och mer avancerade hemmaanvändare.

Förpackningarna är små och kompakta och det slösas inte på reklam om funktionalitet.

I kartongen:

AP6 Pro-enhet

Kit för att hänga AP6 Pro i taket eller på väggen

Låda med skruvar

Jag måste lyfta lådan med skruvar. Medan andra tillverkare oftast skickar med en påse, har Alta Labs allt fint förpackat i en liten plastlåda där varje skruv och plugg ligger sorterad.

Notera att du inte får med någon strömadapter eller PoE-injektor. Det innebär att du måste antingen ha en egen PoE-switch tillgänglig eller köpa.

Startpaketet kommer med en 8-portars switch, S8-PoE, som även har 4 PoE+-kapabla portar. Om du har dragit nätverk genom hela huset kanske en switch räcker, men annars kommer du behöva fixa ström till din andra AP6 Pro.

Installation

Alta Labs skickar med hållare för både vägg- och takinstallation. Jag valde att inte använda dessa då jag visste att jag skulle behöva ta ner enheterna direkt efter att detta test publicerades, men utifrån deras snabbguide så ser det inte superkomplicerat ut att få upp accesspunkterna. Vill du hänga det i taket finns det flera alternativ, även om de flesta känns mer riktade till företag med takplattor som kan tas bort.

Jag valde att ställa min ena AP6 Pro högst upp på ett skåp för att ”simulera” en väggmontering, medan den andra AP6 Pro ställdes nere i mitt arbetsrum. Den ena anslöts med den medföljande S8-PoE-switchen medan den andra fick ström via en D-Link 48V PoE+-switch.

Har du satt upp ett komplett trådat nätverk i ditt hus med PoE+-kapabla switchar slipper du självklart att ha separata PoE-injektorer. I mitt fall finns det flera 10 Gbps-switchar på vägen som inte har stöd för PoE.

För att kunna använda Alta Labs produkter behöver du sätta upp ett konto hos dem. Du kan välja att ansluta med Google eller Apple, så du behöver inte skapa ett separat konto om du inte vill. Via detta konto kommer du sedan kunna styra hela nätverket var du än är.

Alta Labs produkter stödjer anslutning via Bluetooth, och efter att du skapat kontot i deras app eller på manage.alta.inc så hittas alla deras produkter inom några sekunder. Jag överdriver inte när jag säger att nätverket var uppe och snurrade på 5 minuter.

För dig som inte vill behöva ansluta till ditt nätverk via molnet, så håller Alta Labs på att beta-testa en kontrollermjukvara som levereras som en container som kan köras på olika virtualiseringstekniker. Jag hann inte skriva upp mig för den öppna betan och testa ännu, men det låter som en bra lösning om man vill slippa molnet.

Mjukvara

Alta Labs produkter styrs antingen via deras app eller via ett webbgränssnitt. Vid en första anblick ser det ut som om webbgränssnittet är i stort sett identiskt, men det finns faktiskt en del skillnader som inte är uppenbara vid första anblicken.

I appen ser du till exempel endast de 5 mest aktiva anslutna enheterna och de 5 mest aktiva accesspunkterna och switcharna. I webbgränssnittet ser du också de mest aktiva applikationerna. Det finns även andra skillnader som jag kommer ta upp lite senare i artikeln.

Även om jag började med att främst konfigurera nätverket via appen, så gick jag senare över till webbgränssnittet då jag inte ville missa några inställningsmöjligheter.

Gränssnittet är egentligen ganska enkelt. Du kan se trafiken på de olika accesspunkterna och switchen, antingen i realtid eller historiskt. Sedan ser du en topplista över de anslutna enheterna.

Redan här noterade jag en konstig sak. Accesspunkterna har ibland svårt att lista ut vad för typer av enheter som anslöt. Medan min MacBook Pro identifierades med namn, så syntes min iPhone 12 Max som ”okänd enhet”. Det var dessutom inte en isolerad händelse utan det hände ganska ofta. Du kan självklart uppdatera vad en enhet heter och även uppdatera ikonen som visas.

Alta Labs erbjuder många inställningar för wifi-nätverken. Du kan till exempel ställa in VLAN, slå på en hotspot och även sätta upp ett schema när nätverket är tillgängligt eller inte.

En rolig funktion runt schemat är att du där kan ställa in om det ska gå att be om att få åtkomst eller inte när nätverket är avstängt. Du kan då ge den anslutna enheten lite mer tid.

Jag nämnde tidigare att ett stort fokus hos AP6 Pro är att på många sätt styra hur enheter ansluter sig till nätverket. Det är troligtvis viktigare för ett företag än för en hemmaanvändare, men det finns faktiskt några riktigt coola funktioner som även är användbara hemma.

Flera lösenord till ett SSID

Vad gör du om du har många olika enheter som ska ansluta till ditt hemmanätverk men som du vill ge olika rättigheter? Självklart kan du skapa många olika nätverk hemma, och Alta Labs stöder självklart det.

En annan lösning är att ha ett SSID men sätta upp olika lösenord med olika rättigheter. Alta Labs kallar detta för ”AltaPass™ Multi-Password Technology”. När du skapar lösenordet kan du välja om det är ett gästnätverk, ett IoT-nätverk, ett nätverk med endast åtkomst till internet och så vidare. Du kan även bland annat ställa in om just detta lösenord kan hoppa över eventuella innehållsfilter. Denna inställning finns för övrigt endast i webbgränssnittet. I appen på telefonen saknas detta val.

Jag tycker det är ett intressant sätt att ge olika åtkomst utan att behöva ha massor av SSID. Notera dock att detta endast fungerar med WPA/WPA2, inte WPA3. Behöver du WPA3 får du sätta upp ett separat nätverk för WPA3.

Gruppera accesspunkter med färg

Den här funktionen låter kanske lite löjlig, men jag tycker den var ganska kul. Du kan gruppera dina accesspunkter genom att lägga en färg till dem. Alla enheter har redan svart som grupp, men sedan kan du lägga till upp till 7 till färger.

Så vad är syftet med detta? När du sätter upp ett nytt wifi-nätverk kan du specificera vilka färggrupper som det sätts upp på. Jag valde till exempel att ge accesspunkten i mitt arbetsrum en egen färg och sedan skapa ett nätverk som endast finns på just den accesspunkten.

Detta är återigen säkert något som främst är användbart för företag som vill gruppera alla sina accesspunkter i ett område, men jag skulle till exempel kunna tänka mig att just skapa ett eget nätverk i mitt arbetsrum för alla enheter som står fast där och som aldrig kommer ha behov att 'roama' runt i huset.

Filtrering

Alta Labs säger att de har avancerad filtrering via en DPI-motor (Deep Packet Inspection).

Själva inställningarna för filtreringen är inte jätteavancerade. Du har en lista över massor av förinställda applikationer och hemsidor som till exempel Steam, Amazon, Apple(?) och BitTorrent. Du kan även ställa in domäner som är förbjudna att besöka.

Det går att ge enskilda anslutna enheter möjligheten att hoppa över filtret. Som jag nämnde tidigare kan du via webbgränssnittet stänga av innehållsfiltreringen för ett specifikt lösenord. Det valet saknas helt i appen på telefonen.

Klienten får ingen information om varför webbsidan eller applikationen inte fungerar, utan hos klienten ser det bara ut som om du inte kommer fram.

Begränsad app

Jag har redan nämnt ovan att det finns vissa skillnader i vilka inställningar som du kan göra med appen. Ett exempel är wifi-inställningarna. I webbgränssnittet får du ett par extra inställningar. Du kan till exempel slå på schemaläggning, något som helt saknas i appen. Jag blev nästan galen när jag letade efter den inställningen i appen.

Du får även i webbgränssnittet möjligheten att slå på "Power User"-inställningen. Det ger enligt texten "Enable JSON-based low-level configuration for this SSID. This can unlock HotSpot 2.0 and RadSec features."

Något som saknas i appen är möjligheten att se meddelanden. Om du till exempel slagit på ett schema och en klient begär att kunna få lite extra internet-tid, så ser du endast denna begäran i webbgränssnittet. I appen saknas det helt. För en administratör borde det vara mycket smidigare att få en notis i telefonen och kunna ge eller neka åtkomst istället för att hoppas att du sitter vid datorn just vid det tillfället.

Tyvärr fungerar det inte heller optimalt i webbgränssnittet. Ikonen för meddelanden ändras visserligen och visar en 1:a, men du får ingen notifikation om att någon begärt åtkomst. Så det kräver att en administratör aktivt sitter och tittar i gränssnittet hela tiden.

En annan funktion som jag inte ens förstod existerade var mesh-funktionaliteten. I webbgränssnittet kan du ställa in om en accesspunkt ska försöka ansluta sig till en annan om den förlorar nätet via kabeln. Denna inställning saknas helt i appen.

Jag upplevde appen som lite instabil. Jag skapade till exempel ett till nätverk för att testa grupperingen med färger. När jag sedan ville ta bort det på telefonen, så fungerade det inte. Appen svarade att SSID:t skulle tas bort men det fanns hela tiden kvar. När jag gick in på webbgränssnittet så fungerade det utmärkt att ta bort.

Prestanda

Accesspunkter riktade till företag och avancerade hemmaanvändare är mer fokuserade på att erbjuda stabilt nätverk med många klienter än att ge dig den absolut snabbaste prestandan möjligt. Det innebär inte att Alta Labs AP6 Pro är en snigel, särskilt då de till exempel har fyra antenner och 4096-QAM-stöd.

Alta Labs ger dig möjligheten att scanna omgivningen för att se hur många andra nätverk finns och vilka kanaler de sitter på. Utifrån detta kan du bedömma vilken bandbredd som du vill ställa in. Jag noterade att bandbredden var satt till 20 MHz för 2,5 GHz-bandet och 40 MHz för 5 GHz-bandet men jag satt det till 20 / 80 MHz under testet.

Eftersom detta är separata accesspunkter som kräver trådat nätverk, satte jag ut dem på två ställen i min villa. Den ena ställdes högst upp ute i vardagsrummet medan den andra fick hantera undervåningen från mitt arbetsrum. Mitt hus byggdes 1938 och är byggt med rejäla träbalkar och mycket sten och betong. Det är INTE byggt för att ha en bra wifi-signal över hela huset.

Jag mätte prestandan med Okla Speed test mot Bahnhofs server. Det ger mig en idé om prestandan vid varje punkt. Jag mätte prestandan med min iPhone 12 Max och en MSI Cyborg 15 A12V laptop som uppdaterats med ett Intel Wifi 7-nätverkskort.

iPhone 12 Max MSI laptop med Wifi 7 Sovrum

(gammalt matrum) 389 / 355 309 / 349 Kök 19 / 20 23 / 22 Vardagsrum 489 / 578 427 / 451 Gillestuga 128 / 95 228 / 343 Arbetsrum 645 / 528 548 / 567

Överlag så får jag en bra prestanda från Alta Labs AP6 Pro. Bäst prestanda får jag självklart i rummen där respektive accesspunkt sitter, vardagsrummet och arbetsrummet, men till exempel även i sovrummet och gillestugan får jag ok hastighet, särskilt med min uppgraderade laptop.

Den stora besvikelsen är hastigheten i köket. Rent avståndsmässigt så ligger det ganska långt bort från accesspunkten i vardagsrummet och närmare accesspunkten i arbetsrummet, även om det är stentak mellan. Det jag noterar är att min iPhone har svårt att bestämma sig vilken accesspunkt den ska ansluta till och växlar 5-6 gånger mellan båda innan den till slut först tappar kontakt helt och sedan ansluter sig till arbetsrummet. Laptopen verkar direkt välja att ansluta sig mot garaget men får inte bättre hastighet.

Det är tydligt att wifi-nätverket inte riktigt har lika bra prestanda och räckvidd som en del av mina andra produkter jag testat.

Jag tror att AP6 Pro passar bättre i ett kontorslandskap eller ett hus med mycket mer öppna ytor.

Mesh

När jag väl insåg att det fanns visst mesh-stöd var jag tvungen att testa det. Jag gick ner till min AP6 Pro i arbetsrummet och tog bort sladden mellan min andra switch och D-Link PoE-switchen. Det tog några sekunder så hade accesspunkten anslutit sig till min AP6 Pro på övervåningen.

För att vara så mycket sten och trä mellan de två accesspunkterna så fick jag bra prestanda när jag testade: 66 Mbps ner och 88 Mbps upp. Jag kan faktiskt tänka mig att det skulle gå att använda AP6 Pro som ett mesh-nätverk så länge en av enheterna är ansluten via trådat ethernet. Det är dock inte en tri-band accesspunkt, så anslutningen mellan accesspunkterna kommer att delas med dina enheter.

Roaming

Alta Labs produkter stöder 802.11r/k/v för roaming. Jag höll koll på vilken accesspunkt min telefon och dator anslöt till medan jag gick runt i huset. Generellt växlade mina enheter accesspunkt snabbt och smidigt utan att jag märkte något. Vid några tillfällen ”fastnade” dock min dator eller telefon på en accesspunkt långt ifrån där jag var istället för att ansluta till en närmare.

Stabilitet

Jag värderar ett stabilt nätverk mer än ett supersnabbt och där har jag inga klagomål på AP6 Pro. Jag använde uteslutande detta nätverk de senaste veckorna för min jobbdator, telefon och en bunt andra enheter och upplevde inga problem alls med stabiliteten eller att hastigheten varierade.

Sammanfattning

Alta Labs AP6 Pro är en intressant produkt för dig som vill sätta upp ett stabilt nätverk med möjlighet att styra åtkomsten på olika sätt. Den kräver lite mer än ett mesh-nätverk eftersom du måste dra kabel till varje accesspunkt. Du behöver också ha möjlighet att ge ström via PoE.

Jag gillar många av funktionerna hos AP6 Pro. Det är häftigt att kunna skapa ett nätverk med ett SSID och sedan ha olika typer av rättigheter beroende på vilket lösenord man ansluter sig med. Jag gillar också grupperingen av enheter via färg och hur jag kan skapa nätverk som håller sig till en grupp av accesspunkter. Självklart finns det också mycket av funktionaliteten du vill ha i en företagsmiljö, något som jag kanske inte personligen har så mycket nytta av.

Webbgränssnittet är också trevligt, även om det kanske är lite sparsmakat. Varför kan jag se de 5 mest aktiva applikationerna samt en siffra på hur många applikationer som använt nätet, men jag kan inte se en lista över alla applikationer? Jag saknar också lite mer information om vad som hänt i nätverket. Om jag till exempel sätter upp en filtrering som blockerar en domän eller en applikation vore det trevligt att kunna se när en enhet försöker ansluta sig eller använda applikationen.

Alta Labs behöver dock gå igenom appen och verifiera att så mycket funktionalitet som möjligt finns i båda. Att jag till exempel inte kan ställa in att ett lösenord kan hoppa över filtreringen i appen men i webbgränssnittet är inte logiskt. Jag missade också helt att det finns mesh-stöd, eftersom detta inte finns i appen.

Alta Labs AP6 Pro är en snygg liten accesspunkt som lätt smälter in i omgivningen. Den är gjord för att placeras i taket eller på en vägg och Alta Labs skickar med allt du behöver för att montera den.

Prismässigt ligger Alta Labs AP6 Pro runt 2 500 kronor. Jämfört med direkta konkurrerande produkter från Ubiquiti, Aruba, TP-Link etc. är det ganska högt, men då jag inte har möjlighet att jämföra funktionaliteten är det svårt att kommentera om det är värt det eller inte. Alta Labs erbjuder både ett startpaket, som jag testar, för runt 6 800 kr och ett 3-pack AP6 Pro för 7 100 kr, vilka båda ger en liten rabatt.

Alta Labs AP6 Pro är en intressant produkt som säkert kan vara rätt för företag där fokus främst ligger på att kunna styra åtkomsten på ett bra sätt. För mig som avancerad hemmaanvändare tycker jag inte att den har tillräckligt med funktionalitet än för att få mig att ersätta det jag har satt upp.

Fördelar

Väldigt lätt att komma igång

Olika lösenord kan ges olika åtkomst mot samma nätverk

Många sätt att ge åtkomst till nätverket, t.ex. via hotspot

Stabilt nätverk och OK prestanda

Bra webbgränssnitt

Viss mesh-funktionalitet

Kan skalas från hemmanätverk upp till "stadium"

Nackdelar

Appen är bra men saknar en del funktionalit

Svårt att nå vissa ytor i mitt hus där andra enheter inte har några problem

Funktionalitet saknas, såsom att kunna låsa en klient till en accesspunkt samt popup när ett meddelande kommer in

Att tänka på