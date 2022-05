Teknikbranschen håller andan inför de många stora lanseringar som väntar senare under året, där grafikkort från Intel och AMD av allt att döma ligger närmast i tiden. Genom läckor, uppgiftslämnare från branschen och officiella uppgifter framkommer detaljer om de framtida komponenterna, där just prisläget hamnat i fokus under veckan. Hur bra koll har du?

