Som våra vänner på FZ påpekar titt som tätt är 2023 ett riktigt bra spelår, oavsett om man uppskattar att lira på datormaskiner eller spelkonsol. Oavsett om du är intresserad av högkvalitativa skräckspel, magiska äventyrsspel, actionspäckade hack n slash eller episka rymdäventyr lär din spelhunger ha stillats ordentligt under årets gång.

Temat på helgens pratstund är just spel som vi spelat i år. Har du dunkat i hundratals timmar i Diablo VI eller utforskat alla tusentals planeter i Starfield? Har du och dina vänner försökt överleva i skogen i Sons of the Forest? Eller har du kanske upptäckt något äldre spel som du lagt ner dussintals timmar i? Dela med dig av årets spelvanor i tråden!