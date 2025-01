Förra året var ett fullt acceptabelt år med trevliga lanseringar som Stalker 2, Helldivers 2, Indiana Jones och Astro Bot. Detta år verkar bli ännu vassare med bland annat nytt Assassin's Creed och Civilization VII i början av året och innan året är slut ska vi ha fått lägga vantarna på efterlängtade Grand Theft Auto VI.

I helgen ska vi snacka om lanseringarna vi ser fram emot under året. Vilka titlar hoppas du få lägga vantarna på i år? Är det endast GTA VI du känner hype inför, eller ser du fram emot några andra titlar? Längtar du kanske till att få hoppa in och spöa monster i Monster Hunter Wilds? Eller vill du skjuta demoner i Doom: The Dark Ages? Dela med dig av dina speldrömmar i tråden!