Black screen of death

Halloj alla glada Sweclockare!

Har ett problem som har drabbat mig sista tiden, vad jag vet så har jag inte gjort nån förändring som kan vara orsaken.

Spec:

Intel I9 10850

Asus rog strix 490F

32 gb corsair 3200 Mhz

Palit 3080

Corsair RM 850 (Fram tills igår när jag installerade ett Corsair 1000W för att utesluta det också)

Here is the deal.

Helt random så slocknar skärmarna (4 stycken)

Datorn verkar tuffa på som vanligt för ljudet som spelas fortgår, Men micken funkar inte.

Det kan inträffa när jag sitter och slösurfar eller när jag inte ens rör datorn.

Än så länge har det inte inträffat när jag belastar datorn hårt.

Har kört Benchmarks och stressat både processorn och GPU, utan bekymmer, Temperaturerna ligger på lagom nivå (CPU max 65 grader, GPU max 75 grader)

Detta gör mig fan galen...

Har googlat som en dåre utan resultat.

Nån som kan tänkas ha nån idè ?