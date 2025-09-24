Distro huvudsakligen för Blender?
Då min stationära dator inte ”godkänns” för Windows 11, tänker jag mig att jag snart kommer överge min Windows 10 Pro installation och gå över till Linux på den.
Det är ingen monstermaskin direkt, men med dess GTX 1060 går det i alla fall att leka runt lite i Blender och köra enklare spel på den.
Jag tänker mig alltså att jag vill ha en distribution som är bra för ovanstående ändamål, samtidigt som den inte ska vara alltför obskyr.
Konsulterade AI-verktyg, nämnde PopOS (+ för förinstallerade Nvidia drivers), Ubuntu (+ för användarbas, Nvidia drivers via pakethanterare, användarvänlighet), Mint (+ för i princip samma som Ubuntu samt lättviktigt) och Fedora (+ främst för ”bleeding edge”).
Står väl just nu och väger mellan Ubuntu och Mint, men tänker att här finns mycket kunskap som är dumt att inte rådfråga.
Så, någon som har någon annan distro att rekommendera, eller något annat att tänka igenom inför valet?
Samtliga alternativ skulle fungera bra, men jag tror Mint Cinnamon Edition skulle kunna vara en bra början. Det är en populär dist för Linux-nybörjare, och skrivbordsmiljön liknar vad du är van vid från Windows.
Tack för svar.
Är inte specifikt ute efter något som ”liknar Windows” (har kört Linux som ”användare” i närmare 30 år), men däremot får det gärna vara enkelt att administrera, som exempelvis få Nvidia-drivrutiner på plats.
Gällande just Mint så tänkte jag kanske främst Mint Xfce för resurssnålhet. Tappar jag något för mina listade användningsfall om jag väljer det?
Annars ligger standard Ubuntu bra till baserat på bred användarbas.
Ta den med coolast namn eller logo. Det spelar verkligen ingen roll bland de du har listat upp. Att nvidiadrivrutiner skulle finnas förinstallerat förstår jag inte varför det ska vara en sån stor selling point då det, precis som blender, är ett enstaka kommando i pakethanteraren att installera. Vad gäller resurssnålhet så spelar det inte heller någon roll, det är inte skrivbordsmiljön som drar resurser utan det du startar i den. Så fort du har öppnat en webbläsare är det en akademisk skillnad. Även skrivbordsmiljöer är ett kommando i pakethanteraren att installera så jag hade inte lagt någon vikt vid det heller.
Ubuntu försöker få in pengar genom att låsa in folk till deras snaps som bara de kan kontrollera, plus att de kommer skapa en mount för varje paket du kör vilket gör att det ser lite grisigt ut om du kör typ df -h så det är väl eventuellt ett svagt argument mot Ubuntu specifikt.
