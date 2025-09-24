Distro huvudsakligen för Blender?

Då min stationära dator inte ”godkänns” för Windows 11, tänker jag mig att jag snart kommer överge min Windows 10 Pro installation och gå över till Linux på den.

Det är ingen monstermaskin direkt, men med dess GTX 1060 går det i alla fall att leka runt lite i Blender och köra enklare spel på den.

Jag tänker mig alltså att jag vill ha en distribution som är bra för ovanstående ändamål, samtidigt som den inte ska vara alltför obskyr.

Konsulterade AI-verktyg, nämnde PopOS (+ för förinstallerade Nvidia drivers), Ubuntu (+ för användarbas, Nvidia drivers via pakethanterare, användarvänlighet), Mint (+ för i princip samma som Ubuntu samt lättviktigt) och Fedora (+ främst för ”bleeding edge”).

Står väl just nu och väger mellan Ubuntu och Mint, men tänker att här finns mycket kunskap som är dumt att inte rådfråga.

Så, någon som har någon annan distro att rekommendera, eller något annat att tänka igenom inför valet?

/GC