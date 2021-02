Avtal i samband med publicering av app på App Store

Jag håller precis på att publicera en app jag har byggt på App Store, men har fastnat vid ett avtal för att kunna erbjuda köp i appar där man ska skicka in ett "U.S. Tax Form". Jag har sett flertalet förslag på hur detta ska skickas in från diverse olika länder, men har tyvärr inte hittat något tydligt om man kommer från just Sverige med enskild firma. Finns det någon som har varit med om att fylla i detta formuläret tidigare och kan eventuellt kan ge några pointers för hur detta ska göras?

Tackar på förhand!