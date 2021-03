För att få lite sinnesro:

1. Aktivera 2FA (2 faktors autentisering) på din mail. SMS är sämst, osäkrast, trögt och tråkigt att köra.

Välj alltid OTP(one time password), eller push (fråga) eller tom med en hårdvaru Yubikey (värt investeringen på en 500 hundring).

Och sätt ett lagom långt lösenord, en mening eller något i stil som inte är alltför oergonomiskt att lära sig och skriva.

2. Börja använda lösenordshanterare, kör unika lösenord till allt. Och då menar jag inte att du ska rotera password1, password2, password5, utan de ska vara långa 63+ tecken, slumpade eller till sajter som inte stöjdjer 2FA. I värsta fall spara lösenorden i molnet Google(Chrome) eller Firefox konton etc.. eller kör bitwarden, lastpass, 1passwore, keepass etc... spara i molnet om du kör nån egen lösning.

3. Kolla om dina kring tjänsterna stödjer 2FA, och aktivera det. Epic games, facebook, gmail etc.. alla vettiga stödjer nån form av fler faktors autentisering.

4. Tar inte sajterna/tjänsterna mer än t.ex. 12 teckens lösenord, (Finns ett fåtal kvar) kontakta deras support. påminn dem att lösenord har spelat ut sin roll i det moderna samhället.

4. Sätt inga idiotiska "Reset password questions". "What was the name of your first cat" eller "your mothers maiden name" etc. Allt det där går att samla sig information om man svarat ärligt. Även då bör man kontakta support och påminna dem att deras tjänst är feldesignad.