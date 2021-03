Hej!

Jag vet att det finns en del tråd om liknande ämne, men vill starta på nytt med lite uppdaterad information kring dessa två leverantörerna. Just nu sitter jag på Telia Fiber 100/100 via Zitius i min lägenhet. Men jag vill byta till något billigare och snabbare och därför funderar jag mellan Bahnhof och Ownit. Först tänkte jag på Bahnhof men det verkar som att dom har ruskigt dåligt omdöme jämfört mot Ownit.. Hur ser läget ut idag? Några erfarenheter? Hur fungerar t.ex Ownit med NordVPN? Jag är ute efter hastighet och stabilitet. Vill inte ha söndagar med 1-5 mbit. Får dilemma. Sen är jag medveten om att Bahnhof har sina fördelar gällande "säkerhet" men Ownit + NordVPN borde väl fungera minst lika bra? När jag går in på trustpilot så verkar det vara en del missnöjda kunder med Bahnhof och det skrämmer mig..