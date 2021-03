Hur ändrar man 5 ghz kanalen på en Telia router? SAGEMCOM F@ST 5370E

Hej alla!

Jag har en LG tv och som många vet har de problem med att köra 5 ghz över wi fi. En fix är att ändra kanalen till 40, då skall wi fi 5ghz kunna hittas av LG tvn.

Nu är min fråga, hur exakt går det till att ändra kanalen? Jag har loggat in som Adminstratör, valt "access control"

Där får jag fram lite olika flikar.

Enligt https://www.telia.se/privat/support/info/oppna-portar-tradlos... skall jag skriva:

Custom Service name - LG TV

Service - Välj Other, om du inte ska ställa in något speciellt.

Protocol - välj TCP eller UDP beroende på vilka portar du vill öppna. Jag valde TCP

External Host - Används normalt sett inte.

Internal Host - Skriv in den enhet (IP-adress eller MAC-adress) som du vill att regeln ska styra mot. Skrev TVns IP som syns i 2.4 ghz listan

External Port - Skriv in den port du vill öppna. Jag skrev 40

Internal Port - Normalt sett väljer du samma som External Port. 40

Har jag gjort rätt?

Ser fortfarande bara ett wi fi nätverk på TVn från min router.