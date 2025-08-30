En ny Intel-processor, Core Ultra 7 365K, har nyligen dykt upp i prestandaverktygetGeekbenchs databas, vilket plockades upp av Benchleaks på plattformen X. Detta antyder att företaget närmar sig en lansering av serien Arrow Lake Refresh. Processorn har 20 kärnor, varav 8 P-kärnor och 12 E-kärnor, totalt 20 trådar, en basfrekvens på 3,9 GHz och en maximal turbofrekvens på 5,4 GHz. Processorn levererade 2 140 poäng i enkeltrådad prestanda och 19 744 poäng i flertrådade tester, vilket placerar den under dagens Core Ultra 7 265K som genomsnittligt i de senaste tio registrerade testen når omkring 3 100 poäng enkeltrådat, och 20 570 poäng flertrådat.

Den relativt låga poängen tyder på att detta kan vara ett tidigt förproduktionsexemplar, snarare än en färdig produkt, och det finnas idogt arbete kvar innan processorn är redo för lansering. Liksom mängden P- och E-kärnor är cache-konfigurationen oförändrad, så förvänta ingen större arkitekturuppdatering. Rykten har gått om att högre klockfrekvenser är att vänta, även om detta första exemplar i det vilda faktiskt inte överträffade föregångaren Intel Core Ultra 7 Processor 265K.

Om resultaten ligger i linje med de kommande produktionsexemplaren är Core Ultra 7 365K och Arrow Lake Refresh-serien mer en lätt uppdatering än renodlad uppgradering. Kanske gör man bäst i att vänta på Nova Lake istället?

Tror du att intel tar revansch med Arrow Lake Refresh? Diskutera i tråden!