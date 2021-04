Universitet stängs av från att bidra till Linux

Skrivet av the squonk: Syftet är troligen gott, att tvinga fram rutiner för att granska kod mot illvilliga försök, men man borde inte ha gjort det utan att meddela saken innan. Och att ha fått godkänt. Samt ett tidsfönster för testet. Gå till inlägget

Problemet blir ju att då blir inte testet lika verkligt.

T.ex. om du jobbar som säkerhetsexpert och har i uppdrag att testa it säkerhet på ett bolag, så blir ju inte testet direkt bra om it personalen på det bolaget blir informerade om att du kommer försöka "bryta dig in" klockan 09:00 onsdag morgon å de då sitter vaksamma och samtidigt har slängt in senaste säkerhetsupdateringar några timmar innan.