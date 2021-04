Tips på MMO

Jag har varit aktiv till och från på Guild Wars 2 sedan det släpptes 2012. Tycker spelet i grund och botten är väldigt väldesignat och kommer man in som ny spelare finns det oerhört mycket att utforska, inom alla spelets olika delar. Jag själv raidade varje vecka i i ca 2-3 år, det finns totalt 7 stycken raids och alla dessa är imponerande måste jag säga.

Tyvärr fick GW2 en del kritik när det släpptes av alla WoW-fans som var supersugna på ett nytt MMO som inte var WoW. Men när de spelade GW2 så kom klagomålen på att GW2 inte var likt WoW nog... så ja man får ta den kritiken för vad det är. I min åsikt är GW2 en riktigt schysst spel med mängder av content, bästa combat systemet inom MMORPG-genren helt klart. En nackdel är väl dock att spelet inte är så bra optimerat när det kommer till World-bossar och World-event. Det är svårt att hålla frames över 60FPS vid dessa tillfällen om man inte har en top-end processor.

Just nu spelar jag även Runescape (3) vid sidan om, sugits in i det spelet igen då det är mycket nostalgi för min del. Tycker 3an faktiskt är ett bättre spel än Old School varianten, det är inte lika fokuserat på grind som spelet vi känner igen från 07.

edit: Vill tillägga att även GW2 har sin tredje expansion på väg som troligtvis kommer släppas senare i år.