using System; namespace Bussen { class Buss { private int[] passagerare = new int[25]; private int antalPassagerare = 0; private int maxPassagerare = 25; public void Run() { Console.WriteLine("Välkommen ombord på bussen!

Du ska nu få välja ett val från menyn."); int meny; do { Console.WriteLine("

1. Lägg till passagerare. "); Console.WriteLine("2. Kontrollera åldern på passagerarna."); Console.WriteLine("3. Beräkna sammanlagda åldern på alla passagerare."); Console.WriteLine("0.Avsluta programmet.

"); meny = int.Parse(Console.ReadLine()); switch (meny) { case 1: adderaPassagerare(); break; case 2: utskriftPassagerare(); break; case 3: totalÅlder(); break; case 0: meny = 0; break; default: Console.WriteLine("Du har valt ett felaktigt alternativ, försök igen."); break; } } while (meny != 0); } public void adderaPassagerare() { Console.WriteLine("

Hur många passagerare vill du lägga till? "); int antal = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(" "); if (antalPassagerare + antal > maxPassagerare) { int platserKvar = 25 - antalPassagerare; Console.WriteLine($"Det finns inte plats för så många passagerare, bussen rymmer 25st passagerare totalt, nu finns det {platserKvar} lediga platser kvar. "); return; } else if (antalPassagerare == passagerare.Length) //Om bussen är full kan inte någon passagerare stiga på { Console.WriteLine("Bussen är fullsatt."); return; } for (int i = 0; i < antal; i++) { Console.Write($"Du har valt att lägga till en passagerare, skriv in åldern för passageraren: "); try //Här kontrollerar vi om det är ett inmatat heltal { passagerare[antalPassagerare] = int.Parse(Console.ReadLine()); antalPassagerare++; } catch //Är det inget heltal så skrivs nedan ut { Console.WriteLine("Vänligen ange ett heltal, försök igen."); i--; // Hoppar tillbaka ett steg i indexposition. } } } public void utskriftPassagerare() //Skriv ut alla värden ur vektorn. { for (int i = 0; i < antalPassagerare; i++) { int bussplats = i + 1; // Deklarerar variabel för visa nummer på bussplats String biljettTyp = ""; if (passagerare[i] <= 20) { biljettTyp = "Barn & ungdomsbiljett."; } else { biljettTyp = "Vuxenbiljett."; } Console.WriteLine($"Passageraren på bussplats {bussplats} är {passagerare[i]} år gammal. Passageraren har åkt på: {biljettTyp}"); } if (antalPassagerare == 0) { Console.WriteLine("Bussen är tom."); } } public void totalÅlder() { int sum = 0; for (int i = 0; i < antalPassagerare; i++) { sum += passagerare[i]; } Console.WriteLine($"

Sammanlagda åldern för alla passagerare är {sum}"); if (antalPassagerare == 0) { Console.WriteLine("Bussen är tom."); } } class Program { public static void Main(string[] args) { //Skapar ett objekt av klassen Buss som heter minbuss var minbuss = new Buss(); minbuss.Run(); Console.Write("Press any key to continue . . . "); Console.ReadKey(true); } } } }