Program för att dela upp 4k skärm till flera skärmar?

Skrivet av giplet: Den beter sig inte helt som du önskar, men jag använder Microsoft Powertoys för att skapa olika zoner på min skärm. Men fullskärm i tex Youtube är fortfarande fullskärm. Gå till inlägget

Nej synd att man inte läste om det som länkades först faktiskt istället för att kasta pengarna i sjön xD Men det är mitt fel.

Typ första som står när man läser om displayfusion "One thing that is important to note, is that it's not currently possible to constrain full screen videos or full screen games to monitor splits."

Så det jag frågade efter är det enda programmet inte kan göra så det var helt onödigt haha.. Är ju just fullskärm i zonen jag vill åt som är det enda jag vill åt. Vill dela upp 1 4k skärm till flera virtuella.