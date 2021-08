Köpråd dockningsstation med startknapp och litet avtryck

Hej alla,

Jag behöver lite hjälp med att hitta en lämplig dockningstation. Har själv försökt länge på egen hand men inte lyckats komma långt.

Jag jobbar ibland med flera bolag samtidigt där vissa kräver att man använder deras dator (alltså inte möjligt med Citrix m.m.) och det gör att jag då behöver växla mellan flera bärbara datorer och mina två stationära.

Jag har redan en inbyggd KVM switch i skärmen (samsung c43j890, möjlighet att koppla upp till 3 datorer: HDMI+USB; DP+USB eller USB C [bärbara datorer]) som fungerar väldigt bra när jag växlar mellan stationära datorer (HDMI+USB eller DP+USB) men USB-C kontakten som egentligen ska föra video, data och ström från skärm till bärbar dator har inte alls varit pålitlig.

Därför tänkte jag utnyttja HDMI+USB kopplingen i min Skärm/KVM switch till att koppla till en docka och sedan koppla dockan till de bärbara datorerna.

Krav:

Dockningsstationen har en startknapp som lyckas väcka åtminstone HP datorer utan ändringar i BIOS eller program eftersom att det är den vanligaste företagsdatorn jag har haft och mina rättigheter är begränsade på dessa datorer. Det verkar som att jag bara kan räkna med att HP dockningsstationer kan väcka HP laptops utan ändringar i BIOS eller program.

Dockningsstationen kopplar till den bärbara datorn genom endast 1 USB C kabel för såväl laddning som överföring av video och data. På så vis räcker det med att jag kopplar om en USB C kabel när jag ska växla datorer.

Dockningsstationen har en HDMI in-kontakt

Framtidssäker, exempelvis stöd för Thunderbolt

Litet avtryck

Nu får ni ursäkta min okunskap men, om det går, hade det varit ett stort plus om jag även hade kunna koppla dockningsstationen till en stationär dator (för att agera USB C-hub) och att USB C kontakterna då automatiskt känner av att den inte ska föra över ström till den stationära datorn. Detta kanske är en inbyggd egenskap hos USB C eller helt omöjligt. Jag har ingen aning.

Jag misstänker dock att jag skulle behöva komplettera med åtminstone en ytterligare KVM switch, men jag behöver ändå en dockningsstation för startknappen eftersom att jag har flera datorer och det tar faktiskt lite tid när jag växlar.

Budget: runt 3000