Help. Google keep som standarapp för listor (G assistant)

Jag har försökt sätta google keep som standard när jag skapar listor via google assistant. Överallt jag läser så ska detta vara möjligt nu men jag ser inte att det går för mig. Jag har navigerat till Google homeappen --> Inställningar --> Anteckningar och listor för att där välja standardapp för listor via google assistant. Jag får endast alternativet "Synkronisera inte med andra tjänster" och kan inte göra annat val. I andra tutorials/lathundar osv. har det under "Anteckningar och listor" funnits multiple choices utifrån listappar man har (ex. Google Keep, Bring etc.). Vet inte vilken info som är relevant men ja har just nu iOS15, google home v.2.45.106. google keep v.2.2021.40206.