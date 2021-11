Bra uppladdning via tester men går ej att streama via OBS

Hejsan!

Jag under den senaste veckan lagt ca 20 timmar på att felsöka varför jag ej kan streama via OBS studio, stream Labs etc. Så fort jag trycker Go Live så droppar min kb/s ner till 0 och jag får en massa frame drops och den disconnectar. Efter gjort det mesta jag kunde göra via inställningar på datorn utan ett positivt resultat så tog jag med burken till mina föräldrar där jag kunde streama utan problem på deras internet.

Nu är jag helt säker på att det har med min uppkoppling hemma att göra. Via internet tester så får ca 94 mb/s ner och 90 mb/s upp. Jag har inga problem med att kolla på film, spela spel laddar ner saker.

Jag har ett 100/100 fiber abonnemang. Är det möjligt att det kan vara fel på media omvandlaren? Eller kan det vara fel på routingen? Hur ska man gå tillväga isåfall?

Alla tips uppskattas!

Mvh Kevin