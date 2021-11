Uppgradera min dator -> 5800X

Jag behöver lite råd. Jag sitter i köpslagen nu i BW anda och funderar på att uppa datorn igen. Förra vintern uppdate jag min dator från 2013 -> i7-6700k, 32G, 1070 8G grafikkort och blev rätt nöjd men sen dess har jag börjat spela mer igen och är i behov av lite mer kraft.

Jag har stirrat mig blind på Ryzen 7 5800X och har satt ihop dessa delar:

Frågan är om 3600 minnen är vettigt, om 5800x är overkill? Jag är egentligen inte ute efter att klocka ngt spel, plus att grafikkorten är horribelt prissatta, även på andrahandsmarknaden så mitt 1070 får vara kvar en stund till men det skall bytas så det ska jag också ha i åtanke. Jag vill att datorn ska hålla i rätt många år framåt då jag inte är en knarkare som måste ha top-of-the line, all the time.

Är det overkill med de komponenter jag valt, priset tycker jag mig förstå är rätt hyfsat ändå och jag kan säkert sälja mina gamla delar för hyfsat pris och snitta ner mig i nettokostnader.

Spelar Football Manager, Factorio, Rimworld samt COD: Warzone mest och i bakgrunden kör jag alltid VirtualBox för lite annat junk, inget som ligger och trycker kraft hela tiden men det tuggar lite saker där också. Rätt som det är kan Plex börja transcoda ngt också. Så bra RAM och kraftfull CPU är ändå lite motiverat, frågan är hur mycket.

Frågan är om mitt PSU från 2013 klarar av detta paket, Corsair GS 700W.