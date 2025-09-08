Tyck till om SweCs testpresentation!

CrispVanDahl
Redaktion
Redaktör ★
Kepskonnässör
●
Precis som rubriken lyder önskar vi lite feedback på hur vi presenterar våra tester. Sedan en tid tillbaka presenterar vi omdömet för recensioner direkt på ingressbilden. Vi har även en så kallad TL;DR-ruta med en kortversion av den fullständiga sammanfattningen direkt på första sidan i testartikeln.
Hur ställer ni er till detta?
Skulle ni helst se att vi fortsätter med nuvarande struktur, en återgång till sammanfattning och betyg på sista sidan eller någon stans där emellan?
Vad ser ni som de största för/nackdelarna med vardera sätt att utforma ett test på?
Ordet är fritt men det uppskattas om det någorlunda primärt handlar om just dessa saker.
Jag skulle föredra att ha sammanfattning och betyg sist i artikeln. Jag brukar scrolla förbi det och vill läsa artikeln före. Det är som en del serier visar vad som ska hända i avsnitten i inledningen... Meningslöst att se serien då om man vet resultatet.
Custom SweC - Optimerar utseendet på Sweclockers. 21 Aug : v0.6.0 Nu kan du dimra bilder på SweC!
Installera Custom SweC UserCSS
Lagers tips: Mappa om framåt-knappen på musen till Home-knappen! Du kan inte leva utan det sedan!
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.