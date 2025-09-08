Tyck till om SweCs testpresentation!

Precis som rubriken lyder önskar vi lite feedback på hur vi presenterar våra tester. Sedan en tid tillbaka presenterar vi omdömet för recensioner direkt på ingressbilden. Vi har även en så kallad TL;DR-ruta med en kortversion av den fullständiga sammanfattningen direkt på första sidan i testartikeln.

Hur ställer ni er till detta?

Skulle ni helst se att vi fortsätter med nuvarande struktur, en återgång till sammanfattning och betyg på sista sidan eller någon stans där emellan?

Vad ser ni som de största för/nackdelarna med vardera sätt att utforma ett test på?

Ordet är fritt men det uppskattas om det någorlunda primärt handlar om just dessa saker.