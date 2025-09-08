Forum Datorkomponenter Grafikkort Övrigt Tråd

RTX 5070 TI VS RX 9070 XT

RTX 5070 TI VS RX 9070 XT

Hej! Vad hade ni valt och varför? Det som får mig osäker kring rtx 50-serien är att jag bara hör dåliga saker om deras drivrutiner? Jag har en 7800X3D cpu och tänka para ihop den med någon av dessa kort! Och jag kommer primärt att köra Battlefield 6 (har 1440p skärm) hur var era erfarenheter i betan..? Om ni körde något av dessa kort 🤔 hört att rx 9070 xt har väldigt bra 1% lows medan RTX 50 serien har problem med stuttering?

9070xt, speciellt för BF6. Skadar inte att det är en tusing eller två billigare heller

Skrivet av rwkk:

9070xt, speciellt för BF6. Skadar inte att det är en tusing billigare heller

Ja sant 👍 kollar jag klipp så vinner ju den över rtx 5070 ti i battlefield 6 oavsett läge (native, upscaler till quality etc) men i benchmarks på olika kända sidor så står 5070 ti ofta som vinnare.. fattar ingenting

Skrivet av pollyman:

Ja sant 👍 kollar jag klipp så vinner ju den över rtx 5070 ti i battlefield 6 oavsett läge (native, upscaler till quality etc) men i benchmarks på olika kända sidor så står 5070 ti ofta som vinnare.. fattar ingenting

De är väldigt lika i prestanda, så spelar du något annat än BF6?

5070ti har väldigt mycket mer i prestanda om du ordnar drag sliden i Asus tweak till max för mem, då får du 5080 prestanda

Köp den billigaste samt den som ger bäst prestanda för spelen du spelar

Skrivet av pollyman:

Ja sant 👍 kollar jag klipp så vinner ju den över rtx 5070 ti i battlefield 6 oavsett läge (native, upscaler till quality etc) men i benchmarks på olika kända sidor så står 5070 ti ofta som vinnare.. fattar ingenting

Nja, har man 9800x3d får 5070ti nog lite mer fps i genomsnitt. Men som du säger är problemet 0.1% lows.
Dessutom ju långsammare cpu ju sämre blir 5070ti förhållandevist i spel som BF6 pga. 'driver overhead'.

Vilken du än väljer tror jag du blir nöjd, båfa får bra fps i BF6 men 5-10% mer fps i genomsnitt när det är högt är inget man märker av, medan 30-40% lägre 0.1% lows kan märkas tydligare som smått hackande.

1% low är ett problem med 5000-serien om processorn är för svag för att hålla kortet aktivt. Nvidia’s drivrutiner verkar kräva mycket mer av processorn än vad AMDs gör just nu. Med ett 7800X3D och 5070 Ti bör du dock inte ha något problem med det. Det gör att det bara finns en fråga kvar: Vilket pris du kan få dem för. 5070 Ti är i allmänhet något snabbare men brukar kosta såpass mycket mer att det inte är värt det. Ibland kan man dock hitta 5070 Ti billigt så att det är nere på samma nivå som 9070XT, och då väger det över för 5070 Ti.

Sen har du rätt i att Nvidia för en gångs skull har en hel del problem med sina drivrutiner just nu. Där är det svårt att sia om de får ordning på de problemen snart eller inte.

https://www.sweclockers.com/artikel/18402-sweclockers-prestan...
https://www.sweclockers.com/test/41251-radeon-rx-9060-xt-pris...

Jo jag hade nog också kört på 9060xt.
Köpte ett beg 4070 Super nyligen och är väldigt nöjd med det.
Blev även ett 7800XT på rea till grabben, min dator hade lite problem med AMD kortet, då det satt i den först, men en enkel bios uppdatering löste alla problem.

Skrivet av mpat:

1% low är ett problem med 5000-serien om processorn är för svag för att hålla kortet aktivt. Nvidia’s drivrutiner verkar kräva mycket mer av processorn än vad AMDs gör just nu. Med ett 7800X3D och 5070 Ti bör du dock inte ha något problem med det. Det gör att det bara finns en fråga kvar: Vilket pris du kan få dem för. 5070 Ti är i allmänhet något snabbare men brukar kosta såpass mycket mer att det inte är värt det. Ibland kan man dock hitta 5070 Ti billigt så att det är nere på samma nivå som 9070XT, och då väger det över för 5070 Ti.

Sen har du rätt i att Nvidia för en gångs skull har en hel del problem med sina drivrutiner just nu. Där är det svårt att sia om de får ordning på de problemen snart eller inte.

Billig ny 5070ti är ju runt 9000kr, medan 9070xt är normalt runt 8000kr, eller kan man köpa Prime för endast 7400kr.

Även om det är rätt det du säger om relationen till processor så visar alla benchmarks jag sett på Youtube med t.o.m 9800x3d att 5070ti får betydligt lägre 0.1% i BF6. Med 7800x3d kommer skillnaden vara minst lite större.

Skrivet av rwkk:

Billig ny 5070ti är ju runt 9000kr, medan 9070xt är normalt runt 8000kr, eller kan man köpa Prime för endast 7400kr.

Även om det är rätt det du säger om relationen till processor så visar alla benchmarks jag sett på Youtube med t.o.m 9800x3d att 5070ti får betydligt lägre 0.1% i BF6. Med 7800x3d kommer skillnaden vara minst lite större.

YouTube benchmarks skall man tag med stor nypa salt.
Är testaren inte erkänt neutral och har ett erkänt test så får man nog 🧂🧂🧂🧂

Skrivet av Swedishchef_90:

YouTube benchmarks skall man tag med stor nypa salt.
Är testaren inte erkänt neutral och har ett erkänt test så får man nog 🧂🧂🧂🧂

Jag vet inte något mer pålitligt och när flera stora kanaler (HUB, Daniel Owen, Testing Games etc.) får liknande resultat ser jag inte varför jag skulle ifrågesätta det.

Skrivet av rwkk:

Jag vet inte något mer pålitligt och när flera stora kanaler (HUB, Daniel Owen, Testing Games etc.) får liknande resultat ser jag inte varför jag skulle ifrågesätta det.

Hub har haft avvikande testresultat på vissa av deras tester kontra resten.

De andra två har jag aldrig tittat på mer än hört Daniel Owens namn i en icke positiv kommentar från någon 🤷‍♂️

De text baserade verkar ha 5070ti framför

https://www.techpowerup.com/review/battlefield-6-open-beta-pe...

Skrivet av rwkk:

Billig ny 5070ti är ju runt 9000kr, medan 9070xt är normalt runt 8000kr, eller kan man köpa Prime för endast 7400kr.

Även om det är rätt det du säger om relationen till processor så visar alla benchmarks jag sett på Youtube med t.o.m 9800x3d att 5070ti får betydligt lägre 0.1% i BF6. Med 7800x3d kommer skillnaden vara minst lite större.

Hade jag köpt ett kort i den prisklassen idag så hade jag nog också gått på en 9700XT, men det har funnits perioder när de korten har varit dyra så att de kommit upp i 5070 Ti-nivå.

Vad gäller 1% low så talade jag mer om det allmänna fallet. Specifikt BF6 är svårt att uttala sig om när spelet inte är släppt än - de där 0.1% low i en beta kan mycket väl vara fixade när spelet släpps.

Tack för alla svar! Får se vad jag gör 🤔 bra svar men blev ännu mer kluven nu haha

Har haft ett 5070 ti sedan ett gäng månader tillbaka och det har fungerar super, inte ett enda problem. Jag hade såklart valt ett 5070 ti. Jag ville även specifikt ha NVENC framför AMDs dito så det var en relativt stor faktor för mig.

Som sagt har jag inte haft ett enda problem med kortet och drivrutinerna har fungerat precis som de ska för det som jag har gjort (jag kör windows 11).
Testade BF6-betan på maxinställningar i 1440p och kortet låg alltid på min cap (120 fps).
Har inte noterat stutterings i något spel som jag spelar, tvärtom så är det butter smooth.

Skrivet av Swedishchef_90:

Hub har haft avvikande testresultat på vissa av deras tester kontra resten.

De andra två har jag aldrig tittat på mer än hört Daniel Owens namn i en icke positiv kommentar från någon 🤷‍♂️

Edit
De text baserade verkar ha 5070ti framför
https://www.techpowerup.com/review/battlefield-6-open-beta-pe...

Igen siffror som visar samma. 5070ti får mer fps, med en 9800x3d, speciellt i högre upplösning/unställningar pga. minnesbandbredd. Poängen är att 0.1% och 1% lows är lägre. Samt att svagare cpu kan påverka ännu mer i AMD korts riktning.

Skrivet av rwkk:

Igen siffror som visar samma. 5070ti får mer fps, med en 9800x3d, speciellt i högre upplösning/unställningar pga. minnesbandbredd. Poängen är att 0.1% och 1% lows är lägre. Samt att svagare cpu kan påverka ännu mer i AMD korts riktning.

Men att testa en beta är ju dock dumt att basera något på... Titta annars amd och cs2 beta 🙂 var väl ospelbart.

Och ingen av dessa youtubers tycker jag är förtroendeingivande.

Titta på Daniel Owens sida och det är ju bara massa clickbait tycker jag personligen. I kommenterna såg man folk som fick korrekta hans felaktiga analys

I Daniel Owens klipp där han jämförde just rtx 5070 ti och rx 9070 xt så tycker jag att det kändes som att 9070 xt fick ut mer fps i varje sekvens, men jag kanske är dum i huvudet 🤔 men det var ju som sagt en beta bara

Stod och funderade precis som du...men detta var när båda varianter var slut nästan överallt...och det blev lite "ta det som finns".

Hade dock världens tur och lyckades då nypa ett 5070Ti som låg ute för ganska nära MSRP i pris.

Hade problem med drivrutiner första veckorna, men detta försvann helt efter att Nvidia släppte en uppdatering.

Har heller inte upplevt någon typ av stuttering alls.

Är oerhört nöjd med hur mitt 5070Ti presterar och kortet är väldigt svalt med förvånansvärt låga temps under heavy load...(har ett MSI Vanguard)

Skulle jag dock göra samma resa idag så hade jag valt ett 9070xt och den simpla anledningen är att AMD känns mest prisvärt idag...du får likvärdig prestanda för tusenlappar mindre

