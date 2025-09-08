AMD FSR Redstone släpps under 2025

Amd visar väl att dem erbjuder det nvidia erbjuder till en billigare peng. Sen håller jag med om att dem inte satsar på att ta första plats, men nvdia har ägt grafik marknaden så länge nu och det kan va svårt o komma på ä något nytt.. Tänk lite själva, hur ofta kommer man på något som är unikt.. speciellt i den här nivån.

Oavsett så är komkurrens bra, och skönt att AMD börjar komma ikapp.

Blev t.ex ett Amd kort för mig nu, 9070 XT. Det har varit svårt o göra valet. Önskar verkligen att en familjefar efte 3 år, datorlös, kunde få sig en 9800x3d med en Aorus 5080 master i vitt.. det är ju drömmen. Och måste erkänna att magen vänder sig lite när jag köpte en 9070 istället. Något litet och jag kanske byter.. det som var svårt o ta var ju att det var nästan 9000 mellan dem 2 korten. Fick en Red devil i vitt för 8490... aorus kostar 17...

Det är svårt, speciellt när man växt upp med nvidia när det kommer till grafik, men jag tog stegen och hoppas jag inte blir missnöjd.. men nvidia är fan för dyrt, för så lite.. och när folk fortsätter köpa kommer dem fortsätta bli dyrare, speciellt utan konkurrens.. Så oavsett vad jag känner, heja Amd.