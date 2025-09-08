Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

AMD FSR Redstone släpps under 2025

Melding Plague

AMD FSR Redstone släpps under 2025

Utvecklingen går enligt plan och vi kan förvänta oss mer info under en dedikerad presentation.

Medlem

Det är ändå häftigt hur AMD hämtat ikapp nästan hela försprånget nVidia hade. FSR4 är snudd på lika bra som DLSS4. Nu saknas bara lika brett stöd bland spelen, vilket kommer med tanke på att Playstation 6 kommer stödja FSR4 och dessutom SDK för FSR4 släpptes förra månaden.

Vänligen,
Gabe

Medlem

Det är ändå häftigt hur AMD återigen måste kämpa för att komma ifatt nVidia...
Har de inget intresse av att faktiskt vara ledande någon gång?

Medlem

Jag antar att detta inte kommer till äldre Radeon kort?

Medlem
Skrivet av Gabe:

Det är ändå häftigt hur AMD hämtat ikapp nästan hela försprånget nVidia hade. FSR4 är snudd på lika bra som DLSS4. Nu saknas bara lika brett stöd bland spelen, vilket kommer med tanke på att Playstation 6 kommer stödja FSR4 och dessutom SDK för FSR4 släpptes förra månaden.

Skulle tro att FSR4 kommer rullas ut för en hel existerande titlar på current gen konsoler också. Och även på kommande titlar på current gen.

Men ja, AMD leker ju lite copy cat, det är Nvidia som håller taktpinnen och styr mycket i hur ekosystemet fungerar. Sen försöker AMD vara ett likvärdigt alternativ. Men dom försöker ju inte direkt ta några egna bets på vad som är framtiden.

Medlem
Skrivet av Gabe:

Det är ändå häftigt hur AMD hämtat ikapp nästan hela försprånget nVidia hade. FSR4 är snudd på lika bra som DLSS4. Nu saknas bara lika brett stöd bland spelen, vilket kommer med tanke på att Playstation 6 kommer stödja FSR4 och dessutom SDK för FSR4 släpptes förra månaden.

Hämtat och hämtat, det känns som ett mönster att AMDs funktioner dröjer med 1-2 år och oftast presterar sämre. Nvidia Ray Reconstruction är ganska exakt två år gammal vid det här laget. Varje ny generation av grafikkort sedan åtminstone RTX 2000 har kommit med något nytt som AMD besvarat först en generation senare.

Sedan är FSR4 snarare att jämföra med DLSS 3 kvalitetsmässigt.

Medlem

Oavsett vem man hejar på av team röd och grön gynnar det oss alla när den ena förbättras.

Medlem
Skrivet av urbanist:

Hämtat och hämtat, det känns som ett mönster att AMDs funktioner dröjer med 1-2 år och oftast presterar sämre. Nvidia Ray Reconstruction är ganska exakt två år gammal vid det här laget. Varje ny generation av grafikkort sedan åtminstone RTX 2000 har kommit med något nytt som AMD besvarat först en generation senare.

Sedan är FSR4 snarare att jämföra med DLSS 3 kvalitetsmässigt.

Nvidia leder ju hela dialogen och vart industrin är på väg. RT, Uppskalning etc - nu är alla övertygade om att RT ska läggas på över allt, skit samma vad det kostar, sen skalar vi upp allt med ”AI” från 720p till 4K - det blir säkert bra 🤣.

30fps i naitive 4K på RTX 4080 - blir snygga screenshots iaf (Alan Wake II, hellblade m.fl.)

Medlem
Skrivet av BrottOchStraff:

Nvidia leder ju hela dialogen och vart industrin är på väg. RT, Uppskalning etc - nu är alla övertygade om att RT ska läggas på över allt, skit samma vad det kostar, sen skalar vi upp allt med ”AI” från 720p till 4K - det blir säkert bra 🤣.

30fps i naitive 4K på RTX 4080 - blir snygga screenshots iaf (Alan Wake II, hellblade m.fl.)

Det var ju precis vad jag sa, att Nvidia leder utvecklingen? Att du personligen inte tycker om RT och uppskalning är tämligen irrelevant.

Om man vänder på steken: om nu dessa funktioner är så dåliga, varför leder inte AMD utvecklingen åt ett bättre håll istället för att släppa liknande funktioner två år senare?

Medlem

Kör radeon 9070xt och nöjd. Kör optiscaler på de titlar som stöds och ger en jäkla bra boost i fps.

Medlem
Skrivet av urbanist:

Det var ju precis vad jag sa, att Nvidia leder utvecklingen? Att du personligen inte tycker om RT och uppskalning är tämligen irrelevant.

Om man vänder på steken: om nu dessa funktioner är så dåliga, varför leder inte AMD utvecklingen åt ett bättre håll istället för att släppa liknande funktioner två år senare?

det har de försökt, men folk köper inte kort som är mer prisvärda i raster utan uppskalning (tyvärr)

Medlem
Skrivet av urbanist:

Sedan är FSR4 snarare att jämföra med DLSS 3 kvalitetsmässigt.

Tycker FSR 4 ser gode bra ut här. Eller anser du att DLSS 3 (CNN*) är bättre än DLSS 4 kvalitetsmässigt?

Medlem
Skrivet av Edd1e:

https://youtu.be/nzomNQaPFSk?t=503

Tycker FSR 4 ser gode bra ut här. Eller anser du att DLSS 3 är bättre än DLSS 4 (CNN) kvalitetsmässigt?

DLSS 4 innebär Transformer model, det är DLSS 3 som kör en CNN. Alex Battaglia säger ju rakt ut i klippet du länkar att ”Transformer model resolves a lot more detail than FSR4 and the CNN model”

Medlem

Vore bra om det gick att använda i spel också.

Medlem
Skrivet av bonaqua:

Det är ändå häftigt hur AMD återigen måste kämpa för att komma ifatt nVidia...
Har de inget intresse av att faktiskt vara ledande någon gång?

Det här inte en strid mellan jämbördiga, det här är David mot Goliat. AMDs grafikdivision är bara så mycket mindre än nVidias dito. HELA (dvs inte bara grafik, utan HELA) AMDs RnD-budget är typ hälften mot nVidias om jag googlar lite.

Medlem
Skrivet av Ibis:

Det här inte en strid mellan jämbördiga, det här är David mot Goliat. AMDs grafikdivision är bara så mycket mindre än nVidias dito. HELA (dvs inte bara grafik, utan HELA) AMDs RnD-budget är typ hälften mot nVidias om jag googlar lite.

Och då är nog majoriteten för cpu och Server sidan 😁

Medlem

Amd visar väl att dem erbjuder det nvidia erbjuder till en billigare peng. Sen håller jag med om att dem inte satsar på att ta första plats, men nvdia har ägt grafik marknaden så länge nu och det kan va svårt o komma på ä något nytt.. Tänk lite själva, hur ofta kommer man på något som är unikt.. speciellt i den här nivån.

Oavsett så är komkurrens bra, och skönt att AMD börjar komma ikapp.

Blev t.ex ett Amd kort för mig nu, 9070 XT. Det har varit svårt o göra valet. Önskar verkligen att en familjefar efte 3 år, datorlös, kunde få sig en 9800x3d med en Aorus 5080 master i vitt.. det är ju drömmen. Och måste erkänna att magen vänder sig lite när jag köpte en 9070 istället. Något litet och jag kanske byter.. det som var svårt o ta var ju att det var nästan 9000 mellan dem 2 korten. Fick en Red devil i vitt för 8490... aorus kostar 17...

Det är svårt, speciellt när man växt upp med nvidia när det kommer till grafik, men jag tog stegen och hoppas jag inte blir missnöjd.. men nvidia är fan för dyrt, för så lite.. och när folk fortsätter köpa kommer dem fortsätta bli dyrare, speciellt utan konkurrens.. Så oavsett vad jag känner, heja Amd.

Medlem
Skrivet av bonaqua:

Det är ändå häftigt hur AMD återigen måste kämpa för att komma ifatt nVidia...
Har de inget intresse av att faktiskt vara ledande någon gång?

De gjorde just resizable BAR och… sen var det nog inte mer.

Skämt åsido, Nvidia har både en mycket större budget för ren forskning och en mycket bättre PR-avdelning. Deras strategi är att hela tiden ha en USP så som skall motivera att man skall köpa deras kort för mer pengar för likvärdig prestanda. Det enda AMD kan göra är att lansera något som är så likt att det hamnar i samma checkbox när korten jämförs. Nvidia lanserar då något nytt och så är soppan igång igen. Ändå hyfsat bra för oss användare. Det blir lite gimmick över det ibland, men mycket bra också.

Skrivet av Swedish Berserk:

Jag antar att detta inte kommer till äldre Radeon kort?

Eftersom AMD inte kommer att köra RDNA 4 i Zen 6-processorer är det troligt att de aldrig gör det utan går från RDNA 3.5 till UDNA (i Zen 7 eller vad den nu kan heta). Det gör att jag skulle tro att det kommer uppdateringar för att stödja så mycket som möjligt av FSR4 på RDNA 3.5, och då kan man ju hoppas att det funkar på RDNA 3 också.

Medlem
Skrivet av bonaqua:

Det är ändå häftigt hur AMD återigen måste kämpa för att komma ifatt nVidia...
Har de inget intresse av att faktiskt vara ledande någon gång?

Högst märkligt kommentar, som att säga till hårt kämpande idrottaren, att det inte är nån idé att fortsätta träna "du lyckas ju ändå bara bli tvåa!

Medlem
Skrivet av urbanist:

DLSS 4 innebär Transformer model, det är DLSS 3 som kör en CNN. Alex Battaglia säger ju rakt ut i klippet du länkar att ”Transformer model resolves a lot more detail than FSR4 and the CNN model”

Satt här och funderade över varför du repeterar det jag skrev men läste sen igenom min post igen. Ja, självklart är det så. Ska korrigera. Tack.

Ser inte hur man kommer slutsatsen att FSR 4 är ungefär lika bra som DLSS 3 dock, hah. FSR 4's kvalité är avsevärt närmare DLSS 4 och i enstaka fall bättre. DLSS 3 är inte i närheten. Hört att vissa föredrar DLSS 3 och jag förstår inte den skaran människor alls!

Medlem
Skrivet av Edd1e:

Satt här och funderade över varför du repeterar det jag skrev men läste sen igenom min post igen. Ja, självklart är det så. Ska korrigera. Tack.

Ser inte hur man kommer slutsatsen att FSR 4 är ungefär lika bra som DLSS 3 dock, hah. FSR 4's kvalité är avsevärt närmare DLSS 4 och i enstaka fall bättre. DLSS 3 är inte i närheten. Hört att vissa föredrar DLSS 3 och jag förstår inte den skaran människor alls!

Vem påstår fsr 4 > dlss4?

Medlem

Så FSR Redstone (projektnamn) är alltså en uppdatering till FSR 4 (t.ex. FSR 4.1)? Eller är det ett tillägg ovanpå FSR 4? Som vanligt är namnen på dessa teknologier krångliga som fasen att fatta vad som ingår i vilken version

Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

Vem påstår fsr 4 > dlss4?

Ingen aning.

Skrivet av Edd1e:

i enstaka fall bättre

Innebär inte "fsr 4 > dlss4".

Medlem
Skrivet av Edd1e:

Ingen aning.
Innebär inte "fsr 4 > dlss4".

I enstaka fall så måste någon ha sagt det? Annars är ju ditt påstående missvisande...

Medlem
Skrivet av bonaqua:

Det är ändå häftigt hur AMD återigen måste kämpa för att komma ifatt nVidia...
Har de inget intresse av att faktiskt vara ledande någon gång?

Svårt att vara ledande när man har ~6% av grafikkortsmarknaden. AMD hade ju kunnat välja att satsa på något helt annat men med tanke på marknadsandelen hade det varit rätt döfött.

Det är ganska ofrånkomligt att det är Nvidia som bestämmer i vilken riktning utvecklingen ska ske. Nu valde de att göra en helomvändning från rastrering och rå prestanda till att helt förlita sig på RT+AI-uppskalning vilket inte alls var en självklar riktning för utvecklingen (både DLSS och RT togs emot med ganska mild entusiasm när det begav sig) men med tanke på Nvidias dominerande position blev det automatiskt det mest självklara valet.

Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

I enstaka fall så måste någon ha sagt det? Annars är ju ditt påstående missvisande...

Medlem

Aliasing i confetti? Kom igen.... Vem ser det ens i annat i en stillbild.

Gissar det där är DF?

Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

Aliasing i confetti? Kom igen.... Vem ser det ens i annat i en stillbild.

Gissar det där är DF?

Stillbild? Titta och jämför för sjutton hah. Nä okej, det finns inte ett enda exempel där FSR 4 någonsin kan vara bättre än DLSS. Mår din bubbla bättre nu?

Medlem
Skrivet av Edd1e:

Stillbild? Titta och jämför för sjutton hah. Nä okej, det finns inte ett enda exempel där FSR 4 någonsin kan vara bättre än DLSS. Mår din bubbla bättre nu?

Självklart kan fsr4 vara bättre men det är ju ingen sekvens. Jag har haft flera fall där spel haft egna buggar som är beroende på inställningar. Som CoD och hdr

Men att påstå fsr4 är bättre i vissa spel blir missvisande om det är konfetti i ett spel?

Fsr4 är typ dlss3 förtillfället tills de byter modellerna.

Medlem
Skrivet av Falistar:

Högst märkligt kommentar, som att säga till hårt kämpande idrottaren, att det inte är nån idé att fortsätta träna "du lyckas ju ändå bara bli tvåa!

Om AMD var hårt kämpande på grafiksidan skulle vi nog se lite bättre från AMD.
AMD har valt att inte satsa vidare hårt på grafiksidan.
Som idrottare är de mer på amatörnivå jämfört med nVidia elitidrottare.
De KAN satsa hårdare, om de bara ville.

