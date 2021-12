Konstiga ljudproblem i Win 11 som påverkar hårdvaran. Behöver hjälp

Hej.

Jag sitter med datorn i sign.

För ett tag sen började jag uppleva ljudproblem med mina hörlurar (Seinnheiser Game one). De sitter inkopplade i aux 3.5mm-uttaget på moderkortet. Helt plötsligt, oberoende på vad jag gjorde med datorn, börjar lurarna skrika med fullt statiskt ljud (och elminierar allt annat ljud). Missljudet med statiskt läte kvarstår i lurarna tills dess att jag minimierat programvaran jag just satt med, samt gått in i ljudinställningarna och skiftat utdataenhet på ljudet. Det här problemet uppstod så ofta att jag till slut satt med inställningar för ljudet uppe på min tredje skärm för att i hast kunna ordna det när det inträffade.

Till slut tröttnade jag på problemet och satte över hörlurarna (aux 3.5mm) i uttagen på min soundbar (Creative Blaster X). Nu uppstod ett liknande problem istället - Det började knäppa i lurarna med jämna mellanrum, och varje gång det skedde så frös både tangentbord och mus i tre-fyra sekunder. Min soundbar kunde dessutom när detta inträffade börja starta om sig i samband med att det knäppte i lurarna. Ett par gången försvann soundbaren helt från enhetshanteraren, och jag var tvungen att starta om datorn helt för att få tillbaka ljudet.

Jag googlade, hittade lite förslag på åtgärder, men inget hjälpte. Jag har testat olika drivrutiner, stängt ner nividias HD-audio m.m. Men no dice.

Jag tröttnade på problemet till den nivån att jag gick in i bios och stängde av ljudkretsen helt, i hopp om att min soundbar (som kopplas in med USB och har egen ljudkrets) skulle slippa problemet jag haft när jag kopplade lurarna direkt i datorns uttag. En tanke med detta var även att det kanske var ngn konflikt med ljudkretsen som fick min soundbar att stänga ner temporärt. Inte ens detta hjälpte. Jag testade även att skifta USB-uttag på mus/tangentbord samt soundbar. Det hjälpte inte heller tyvärr.

Jag har verkligen inte funnit ngn lösning på problemet och har t.o.m övervägt att köpa ett insticksljudkort för att slippa problemen, men det känns som en vansinnig chansning med tanke på att inte ens min soundbar med moderkortets ljudkrets avstängd i bios hjälpte mig.

Jag har läst på nätet att Win11 har problem med mitt moderkorts ljudkrets (Realtek® ALC4080), men jag har inte hittat ngn som har just de specifika problem jag upplever.

Köpa nytt moderkort? Chansa på att köpa ett insticksljudkort? - Har ni några idéer kring detta, eller liknande erfarenhet? Är det Win 11 som är problemet, eller kan jag fått ett defekt moderkort? Jag har verkligen ingen aning om var jag skall börja nysta i detta efter allt jag försökt med.

Mvh Fee