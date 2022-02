Datorn stänger helt av dig när jag försöker starta ett spel

Min dator har börjat stänga ner sig helt och hållet (som om någon drog ur strömsladden) när jag försöker att sätta igång spel, exempelvis Microsoft Flight Simulator 2020 och BeamNG.drive. Oftast kommer jag inte ens in i själva spelet, utan detta sker medan det fortfarande laddar. När jag tänker efter så har detta hänt ett par gånger under förra året när jag spelat Microsoft Flight Simulator 2020, men nu har alltså problemet eskalerat och sker varje gång, och detta när jag kör både grafikkort och CPU på stockinställningar.

Om jag går in i Event Viewer så kan jag läsa att följande har hänt när datorn stänger av sig: "Kernel-Power, Event ID: 41. The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly."

Efter att ha Googlat runt lite så verkar det som att detta fel ofta är kopplat till nätaggregatet, men går detta att felsöka och konstatera med lite mer säkerhet innan man försöker få det fixat på garantin?

Jag har följande konfiguration:

Corsair HX1200i nätaggregat.

MSI 3090 Suprim 24G

Ryzen 3800X

G.SKILL TridentZ RGB Series 16GB (2 x 8GB)

Till detta har jag ett stort Define 7-chassi med fem fläktar och en NH-D15s-kylare från Noctua, och jag har aldrig upplevt att temperaturer varit något problem.