Programmering 2, fastnat på en uppgift.

using System; using System.IO; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Net.Http; using System.Threading; using System.Threading.Tasks; namespace Trucker // Note: actual namespace depends on the project name. { internal class Program { static void Main(string[] args) { Vehicle volvo = new Truck(100,"green", 40); Console.ReadLine(); } abstract class Vehicle { protected int horsePower; protected string color; protected Vehicle(int _horsepower, string _color) { horsePower = _horsepower; color = _color; } public virtual int CalcSpeed() { var topspeed = horsePower *2; return topspeed; } } class Truck: Vehicle { private int load; public Truck(int _horsepower, string _color, int _load) : base(_horsepower, _color) { horsePower = _horsepower; color = _color; load = _load; } public override int CalcSpeed() { var topspeed = horsePower + (load / 3) * 2; return topspeed; } public override string ToString() { string truck = string.Format("The truck is loaded with : {0} KG. The color is of the truck is: {1}. Amount of horsepower;: {2}.

The topspeed is: {3}", load, color, horsePower); return truck; } } } }