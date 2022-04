Snabbkoll: Vilken formfaktor föredrar du för moderkort?

ATX. Jag har inte sett ett enda moderkort med mindre formfaktor där tillverkaren inte tvingats till kompromisser för att få rum med saker. Kan handla om färre expansionsplatser, big no no, färre än 4 minnesplatser, big no no, färre faser till VRM, tvärjävla NEJ... etc etc... Så det får bli ATX tills det för plats lika mycket på de mindte formfaktorerna, och ptja... Det lär ju typ aldrig hända så

Med det sagt så kanske jag tappar intresset för överklockning och att meka själv med datorn i framtiden.. Men vad ska jag då med dator till? Det duger ju gott att jobba och betala räkningar på jobblaptopen i så fall.