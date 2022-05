Eve Spectrum 27" Nano-IPS 4K 144hz HDMI 2.1 - med fot.

Hej! Jag har nu valt att sälja av en av mina Eve Spectrum för att göra plats åt en C2 istället.

27" Nano-IPS panel with 1ms response time

3840x2160 4K Ultra-HD

HDR600 with up to 750 nits brightness

48-144Hz with Adaptive-Sync

2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C with 100W charging

Matt coating.

https://evedevices.com/pages/spectrum-order

Skärmen är i väldigt bra skick, välskött, inget som helst fel med den. Har haft denna sen 18e feb 2022.

Inköpt hos en svensk leverantör för 10699kr. Inklusive foten, som då vanligtvis säljs separat för 100 dollar hos Eve. Extremt stilren, minimalistisk och stadig(stål) för er som inte heller gillar "gamerlooken". Kändes mer rimligt att köpa den i Sverige än att betala för frakt och tull från Kina, där den tillverkas.

Bud från 6000kr. Frakt eller upphämtning. Kartong garanti och kvitto finns givetvis. Ingår dock ingen hdmi eller dp kabel. Vet inte om det bara var min eller om det faktiskt inte ingår.

Frågor? Skriv pm så slipper vi kladda i annonsen.

Uppskattar smidig och snabb affär men jag har ingen stress att sälja iväg den om det inte uppnår ett rimligt pris.

Allt gott!

