Hjälp. Kan inte installera om MacOS Sierra

Hej,

jag följde guiden på https://support.apple.com/sv-se/HT208496 för att ominstallera en MacBook Pro 2017 med MacOS Sierra installerat. Jag raderade macintosh hd och valde Apple journal extended som filsystem.

När jag sedan skulle installera om får jag felet: "The installer information on the recovery server is damaged".

Tittar jag i installationsloggen står det "CSSMERR_TP_CERT_EXPIIRED".

När jag försöker använda kommandon som option + cmd + r eller shift + option + cmd + r för internet recovery så får jag istället felet -5101F.

Jag har googlat runt och hittat att en lösning kan vara att sätta datumet manuellt till ett tidigare datum då certet troligt var giltigt, men när jag gjort det får jag istället error "UNTRUSTED_CERT_TITLE".

Installationsloggen säger då

"Certifikatet för servern är ogiltigt. Det är möjligt att du ansluter till en server som är maskerad till att vara "osrecovery.apple.com", vilket kan riskera känslig information.

"App Store recovery did fail wiith errors: Error Code=1202 "UNTRUSTED_CERT_TITLE". NSLocalizedFailureReason=UNTRUSTED_CERT_BODY".

Jag har testat att sätta olika datum via terminalen till ex, 2015,2016,2017 för att testa om det skulle fungera då men icke.

Jag har även satt datumet synkat till apple med ntpdate -u time.apple.com

Vad jag tycker är konstigt är att när jag satt datum och tid manuellt med date så visas tidszonen PST.

När jag istället sätter tiden automatiskt med ntpdate -u time.apple.com så sätts den till PDT.

Men jag kan inte lista ut hur jag sätter den till svensk tidszon, UTC +02:00 CEST - Central European Summer Time

Vad tror ni, har det med tidszonen att göra?

Någon som har tips på hur jag kan göra för att lyckas installera MacOS Sierra eller senare?

Stort tack för hjälpen,