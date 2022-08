Tack för svar. Precis som jag misstänkte.

Jag tror inte att det är en mediaomvandlare. Sen är ansluten direkt in till routern. Inte via något hål utan med sladd direkt in.

Har ni några förslag på bra routers? Något man bör tänka på?

Edit: Gäller ett tvåvåningshus på 62 kvm på varje våning ungefär.

Just nu ligger routern ganska centralt på nedanvåningen.