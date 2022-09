EVGA slutar arbeta med NVIDIA och lägger ner sin GPU produktion!

Skrivet av wounds: Det här är sjukt stort. EVGA har ju varit top of the line så länge, är det något slags spel för att få en bättre deal med nvidia? Jag förstår det inte riktigt faktiskt. Gå till inlägget

Vet inte om jag skulle säga att EVGA varit "top of the line" de senaste åren. Tvärt om har de väl snarare haft fler kvalitetsproblem än en del av de andra tillverkarna. Deras FTW-serie av 1000-serien hade defekta VRM-komponenter, vilket de felaktigt (om man ska tro buildzoid) trodde var ett kylningsproblem. Deras kort i 3000-serien dog oftare av New World som jag tolkade. Vill minnas att det finns ytterligare exempel de senaste åren.

Kingpin-korten har naturligtvis varit väldigt påkostade och bra, men i övrigt är deras kort inget speciellt vad jag sett. I USA har de dock haft väldigt bra kundsupport, vilket gett dem ett bra rykte.