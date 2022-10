Intel Arc A750 och A770 listas i Sverige – Komplett exklusiv återförsäljare

För dyrt.

Jag gav 4199KR på launch day av RX5700, ser inte hur ett 750 eller 8Gb 770 är värt samma eller mer 3 år senare.

Oavsett är jag intresserad av Arc och skulle vilja ha ett Arch PRO 50, hoppas det kostar "lite" mindre men är ju en pro modell trots lägre prestanda. Mest för att jag vill ha lågt TDP, AV1 och en Blower kylare.

Spel prestanda är skit samma.

Annars får man väl titta efter A380, LLT hade ju en YT video om korets AV1 prestanda där dom länkade till 140 USD kort och vad jag såg sålde dem ut.

I Sverige är enda priserna jag hittar runt 2500-2800KR er för samma kort så i många fall är dollarn 20x kronan för datordelar nu.

Bara inse att priser på datordelar ihop med värdelös svenska valuta gör att köp av datordelar får hållas till det hypotetiska.

Skulle inte vilja vara en svensk ÅF av datorer nu, produkter som ej är prisvärda, Ryzen 7000, RTX 4000, DDR5, Arc, you name it ihop med lågkonjunkturen.