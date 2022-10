Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mini AX1800 Router och 3 satelliter

Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mini AX1800, inte ens 1 år använt.

1 router och 3 satelliter. Totalt 4 accesspunkter, där varje AP också har switch i sig etc.

https://www.netgear.com/se/business/wifi/mesh/sxk30b3/

Fantastiskt bra täckning med detta Mesh paket!

Läs gärna mer hos inet!

https://www.inet.se/produkt/5412556/netgear-orbi-pro-mini-sxk...

Jag köpte alltså till en extra satellit, så detta borde räcka för flera våningar, eller om man vill ha bra täckning överallt. Mycket bra app så att man kan styra och få meddelanden i telefonen om nätverket etc. Går att göra gästnätverk, Iot etc. etc. så att man tex. bara går in på 5ghz för 4K streaming till TV m.m. Grymt nöjd men flyttar till mindre.

Kom med bud här i tråden eller PM, men säljer så klart till den som jag känner för.

Kan skickas om du står för frakt.

Bud börjar på 1500 för hela paketet!

