Fast i BIOS

Köpte en ihopbyggd dator från Inet för drygt ett år sen och den har funkat bra hittills.

Idag använde jag datorn utan problem och stängde sedan av den då jag skulle bort. Kom hem, satte på datorn och den funkade någon minut. Var inne i Firefox när allt plötsligt blev supersegt och sen slutade allt funka. Fick hålla inne power-knappen för att stänga av och när jag sedan satte på den igen så började problemen.

Först fick jag upp typ "Checking media presence" och "Start PXE over IPv4". Kommer ej ihåg ordagrant och det är inte kvar längre.

Hur som helst hamnade jag därefter inne i BIOSen och i boot-menyn så fanns det två boot options. Nummer ett var typ "pxe ipv4 realtek pcie gbe family controller" och den andra var hårddisken.

Jag är inte så kunnig, så jag har undvikit att pilla på för mycket, utan hållit mig till saker som google verkade anse att jag kunde testa utan att förstöra något.

Hur som helst så har saker ändrats nu.

Numera finns bara en sak att välja som boot option #1 och det är "Samsung Flash Drive DUO 1100, Partition 1"

Förut kunde jag gå in i bootmenyn direkt vid start och ha några alternativ, men ingen funkade och nu är det bara den nyss nämnda som är kvar.

Jag får inte heller längre upp "checking media presence" eller något liknande. Datorn kör in i BIOS direkt och jag vet helt enkelt inte vad i hela friden som kan vara fel.

Datorn hittar hårddisken, så det bör väl innebära att den inte är trasig? Eller kan det vara strul med några filer på disken? Om så kanske är fallet, finns det något enkelt sätt att kontrollera det?

UPPDATERING: Plötsligt försvann även "Samsung Flash Drive DUO 1100, Partition 1" som boot option. Jag får upp "checking media presence", "Media present" och "start PXE over IPv4 on MAC:" följt av PXE-E16: No valid offer recieved" och hamnar därefter på en svart sida med texten:

"Reboot and select proper Boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"

UPPDATERING 2: Hårddisk och "family controller (orkar inte skriva hela namnet) är tillbaka. Hur vet jag inte. Dock går det fortfarande inte att komma längre än till BIOS.

Operativsystem: Windows 10

Processor: AMD Ryzen 9 5900x

Moderkort: Gigabyte B550 Aorus AX

Minne: Corsair 32gb (2x16gb) DDR4 3200MHz

Grafikkort: ASUS GeForce 3080 10gb ROG Strix Gaming OC

Hårddisk: Samsung 970 EVO Plus 1TB

Nätaggregat: Corsair RM850

Jag tror att garantin fortfarande gäller på datorbygget, så jag skulle kunna kontakta Inet, men då jag inte bor så nära någon av deras butiker och utifall det finns någon enkel lösning så tänkte jag höra här först.

Tack på förhand