Måste ange lösenord till min mail innan jag kan logga in på windows 11 ?

Skrivet av johnnyfors: hej nu har jag bara fler konton men måste ändå ange lösenord, till alla?

hur gör jag då? Gå till inlägget

Om du vill den ska logga in utan att behöva skriva lösenord på det lokala kontot så går du in och ändrar lösenord på det kontot. Skriv in det som redan finns, sedan lämnar du rutorna för det nya helt tomma. Då ska du inte behöva skriva in något lösenord.

Det är inte något att rekommendera dock.