Köp råd och lite frågor och tänkt köpa bland de bästa av Intel och Nvidia så de klarar många år!

Hej alla som tar sig tid för att hjälpa mig med detta, jag kommer förstå om folk avstår den här tråden det är något som jag vant mig vid under min livstid, jag har förståelse och jag tar inte illa upp och i värsta fall så får jag köpa och skicka tillbaka medans jag försöker läsa på och de hade jag nog gjort mer innan sån här tråd men det är lika jobbigt för mig att läsa och få det att fastna som att skriva det här och jag började skriva efter 04 i natt, de som har liknande problem förstår nog och skriver detta för att inte få svar om stavning och annat

Vill med säga att jag har dyslexi så har svårt med att sätta . och , och det kan bli mycket att läsa då jag kan upprepa samma sak ibland och försöker förklara mycket och vet inte om de bara har med min dyslexi att göra då de är möjligt att Asperger och ADHD kan va en orsak till detta, jag har suttit och skrivit i ca 5 timmar för att jag har skrivit om och försökt korta ner allt och läst igenom för att se om jag ens förstår vad jag skrivit så om de blir något som jag förklarat dåligt eller missat något och så ber jag om ursäkt för så mycket text och de fel ni hittar och ni som har tid och ork att ens försöka hjälpa mig på traven då jag inte haft koll på något sen jag byggde ihop dator senast tror jag va runt 2012-2013

Jag är Fan av Intel och Nvidia till att börja med och Asus moderkort har de varit som jag alltid köpt så vet inte så mycket om program som tillkommer med MSI och Gigabyte exempel, Asus har ju programvaran som automatiskt klockar och man kan ställa in fläktar så råd uppskattas men undrar med om de olika chipset alternativen och jag kollade efter SK Hynix Minnen DDR 5 men hittar inget av de men finns säkert annat bra men kan ju börja med de jag tänkt köpa och vad jag är osäker på och vill ha så fräscht med RGB på fläktar minnen osv och föredrar svart men för varje del kan jag skriva vad jag kollat på och inte kollat på då jag då under Black weekend började kolla runt och chassit jag skulle köpa försvann ju rean på då de byttes varje dag och innan jag blev så dålig att jag inte orkade att sitta vi dator och spela och har varit mest säng liggandes och till bringat över 1 år på sjukhus så ligger jag långt efter nu då jag innan spela minst 12 timmar om dagen och ibland 1-2 dagar i sträck och då jag kollat lite så finns de så fina byggen med RGB som videon för Lian-Li chassit som dom byggt i vitt som är fint men de skulle inte passa in och ska lägga till det med vad det gäller RGB kablar till moderkort och till Grafikkort och så ska de finnas RGB hubbar och fläkt hubbar och där behöver de va kompatibelt om jag förstått rätt läsa på och kolla delar och hittar jag något eller hittar fel så redigerar jag.

När jag hittat något och ändrat så skriver jag EDIT: som jag nu precis gjort med minnen.

RGB / Kablar / Hubbar : Finns det något mer? All hjälp uppskattas vad de gäller allt och om jag missat något?

CPU : Intel Core i9 13900K

Kylare : EK-AIO-Elite -360 D-RGB Vet att EK är bra grejer på vatten kylning och då jag såg denna nu så blev jag väldigt intresserad men då är de chassi jag vill ha den i toppen och den har fläktar radiotorn och fläktar igen så de passar och inte tar i moderkortet och kommer till chassi jag tänkt mig men skriver om de när jag kommer till chassi.

Moderkort :Har kollat lite på Asus korten med Chipset Z790, vet inte så mycket om dom andra Chipsen men som jag förstått de rätt så är Z790 senaste och kompatibel direkt utan att behöva köra bios uppdatering men tips på Moderkort som stödjer de PCI-E 5.0 men vet inte hur de blir med m.2 som ligger på 4.0 och vet inte när det kommer 5.0 men 4.0 är väl snabbt nog så de räcker till. som jag skrev så har jag bara kört Asus alla år men jag blev Kronisk sjuk och haft de jobbigt i ca 8 år så de har hänt en hel del men nu då jag börjat orka mer så vill jag återgå och köpa delar så man kan ha bra prestanda i många år och jag spelar och multitaskar mycket. Undrar om någon har koll när det kan tänkas komma Moderkort och m.2 för 5.0? Det kanske är tillräckligt snabbt med 4.0?

Minnen :EDIT: Dessa minnen 2st för att utnyttja 4 platserna så skulle väl dessa va bra val Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 6200MHz CL36 Dominator Platinum RGB, dom verkar bra när jag läst lite snabbt men finns 3 kvar och behöver 2 men får se när jag hittat alla delar och de som är viktigt är kylningen att den passar i de chassi som blir av men om man läser dom som köpt Corsair chassit så är inte alla så nöjda men antar vad man har i och jag vill ha så de är öppet och fint så man ser RGB'n, nu blev de lite skrivet i fel men ska kolla chassi och kontakta inet och prata med dom.

Grafikkort : Här har jag inte kollat så mycket då mycket är slut men det är Nvidia jag vill ha men vet inte riktigt vad man ska sikta på som man klarar sig långt på och så

Chassi : Chassi så skulle jag ha köpt ett Lian-Li under Black weekend på inet men somna till så dagen efter va rean på den borta och nu finns inte hel svarta men grå finns det men de är bara en liten del som är det. Jag vill ha bra luft flöde och få datorn att gå så tyst som möjligt och Lian-Li Chassit kan man köpa lösa delar för att byta ut front och sätta grafikkortet i olika lägen Lian Li PC-O11 Dynamic EVO Grå, sen nu så är det ett Corsair chassi men vissa klagar på vissa saker men här är chassit Corsair 5000D AIRFLOW Svart.

Jag har bara kollat på dom här 2 och jag vet inte hur jag ska se om kylarens Radiator med fläktarna på om de får plats så de inte tar i moderkortet, jag har tidigare haft Big Towers men köpte ett Phanteks Evolve X som jag satte i gamla data delarna men tyckte de va för litet för min smak men otroligt fint som jag tänkt sälja men inte blivit av då jag va som mest dålig så fanns inget ork och en vän fick köpa datorn jag hade men han ville ha de gamla chassit så har ett chassi som är som nytt då plast och allt är kvar och bara stått i kartong sen dess men de ska jag lägga ut på annons sen och har lite EK vatten kylnings delar med.

Men nu vill jag bara köra AiO med bra flöde men om någon kan rekommendera något annat Chassi så uppskattas det med! Något som kanske är väldigt vanligt idag men som jag vill ha är damm skydd och glas sida på vänster sida som kanske är det som är vanligt, Lian-Li där kan man lätt ändra så man får glaset på den sida man vill.

Nätagg : Jag har faktiskt glömt bort de helt men om något vet någon bra då de ska va av bra kvalitet och bör ha 1000W minst om de blir de nyare grafikkorten.