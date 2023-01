Problem med Egendefinierad DNS på Ubuntu 22.04 LTS

Hej,

För ett tag sen testade jag att ändra inställningarna för vilken DNS-server min Ubuntu-laptop använder för en viss Wi-Fi-uppkoppling med SSID ”Skynet<715458>_5G1” och fick ett märkligt problem.

Jag såg problemet först efter att ha tagit laptopen med mig över helgen uppkopplad till ett helt annat nätverk; när jag kom hem igen så kunde laptopen inte koppla sig till det ovan nämnda nätverket (jag kollade att SSID:t var korrekt).

Vid närmare undersökning visade Ubuntu under ”Settings” > ”Wi-Fi” (mitt systemspråk är Engelska med svenskt tangentbord) två SSID:n som båda var nästintill identiska; skillnaden var att det ena slutade med en siffra inom parantes, ”Skynet<715458>_5G1 (2)” eller ”Skynet<715458>_5G1 (1)” (exakt vad kommer jag inte ihåg).

Efter att ha gått in i ”Advanced Network Settings” (namnet kanske inte matchar exakt)

så förstod jag det som att så som jag ställt in min DNS på Ubuntu (en Pi-hole installation som körs på en Raspberry Pi) så tolkade Ubuntu min konfiguration som ett nytt nätverk med samma SSID som överst nämnt (Skynet<715458>_5G1) men med en annan DNS (Pi-hole).

Via samma verktyg kunde jag ”glömma” konfigurationerna och logga in igen utan problem, vilket läget är idag.

Min fråga är varför hände detta och kan jag förhindra det i framtiden?

Att ställa in det på en iPhone eller iPad är inte så svårt och inga sådana problem som ovan har uppstått för mig på de enheterna (som använder ”Skynet<715458>_5G1” också).

Guide jag använde för att ändra DNS för nätverket ”Skynet<715458>_5G1” (jag använde GUI-metoden):

https://www.how2shout.com/linux/how-to-set-dns-nameserver-on-ubuntu-22-04-lts-jammy/