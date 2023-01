Spela i mindre format på större skärm

Prova dig med inställningar som beskrivs nedan

https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/759/~/cus...

Sen behöver du nog lägga till denna inställning också i Nvidias kontrollpanel om du vill ha black bars eller stretched osv.

Adjust Desktop Size and Position -> Aspect Ratio -> Perform Scaling on GPU -> Override scaling mode set by games and programs