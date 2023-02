Dead Space Remake - Höga Temperaturer?

Fråga till er som skaffat spelet som släpptes nyligen:

Är det bara min CPU som ballar ur och får riktigt höga temperaturer?

Min CPU hamnar mellan 73 och 78 grader i det spelet vilket verkar riktigt skumt och Dead Space är det enda spelet jag testat hittills som orsakat sådana temperaturer.

Sitter på en 75800X3D med en Arctic Freezer II 280.

Bra luftflöde in och ut ur chassit, en Corsair 4000D Airflow, försöker hålla en jämn balans i undertryck och övertryck.

Kan det möjligtvis ha och göra med deras Frostbite Engine som inte är gjorda för sådana öppna spel och egentligen shooters med mindre totalyta i de inladdade banorna?

"Seemingly, the major issue with Frostbite is that it was an engine built for a specific purpose: first-person shooting and multiplayer. The problem is manyEA games obviously aren't first-person shooters: BioWare builds RPGs, Ghost Games makes racing games, and Madden and FIFA are sports sims."