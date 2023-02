Dator startar ej.

Hej!

Skulle starta datorn tidigare idag. Klickar på knappen och ingenting händer, första reaktionen var att strömmen hade gått, vilket den inte hade.

Började felsökning, ta ut GPU, RAM, HDD you name it, utan något framsteg.

Har även kollat nätagget. Tjuvkoppla det så det får kraft och mäta, alla värden stämmer.

Så min fråga är, finns det något mer jag kan göra för att ta reda på felet? Kan det vara så enkelt att det är glapp i startknappen?

Specs

Intel 6600K

Msi z170a

Radeon 580X

16 GB corsair vengence

EVGA supernova G2 1000w

Tusen tack på förhand.