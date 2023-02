Bör jag sänka hastigheten från 3733mhz -> 3600 för min R5 3600X?

Såg den här videon där 4400mzh presterar sämre än 3600mhz med en 5900x.

https://www.youtube.com/watch?v=dDugJB_lmYo

Finns en förklaring i kommentaren till videon:

The 4400mt is worst might because of the flck:mlck is not 1:1, ryzen hardly run 2000mhz flck and 2200 might be not possible so it run with 1:2 configuration, which hurt the performance, ryzen need to run at 1:1 to get the best performance

Vet inte vad "flck:mlck" är eller hur dom förhåller sig till varandra, men efter lite googlande så hitta jag denna tråden där många skriver samma sak:

https://www.quora.com/Which-is-the-best-memory-frequency-for-...

Jag har en R5 3600X med "Patriot Viper Steel 2x8GB 3733MHz"-minnen som jag kör med DOCP profil i 3733Mhz, borde jag sänka hastigheten till 3600mhz för att få bättre prestanda? Finns det något sätt jag själv kan kolla om minnena kör i de 1:1 förhållande som nämns i kommentarerna? Och finns det något benchmark program man kan testa för att se om det blir någon skillnad i resultatet mellan 3600mhz och 3733mhz?