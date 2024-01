Svart skärm vid spel, fläktar går förutom GPU

Halloj!

För strax ett år sedan köpte jag en helt ny dator i delar. Sedan dess har jag haft problem med vad jag tror är grafikkortet, men jag är inte säker. Under sommaren tänkte jag inte så mycket på det eftersom datorn inte användes speciellt mycket, men nu håller jag på att bli tokigt.

Skärmarna blir helt svart utan förvarning och datorn blir helt oresponsiv. Öppnar man chassit och kikar runt så går både chassi- och CPU-fläktar, men inte GPU-fläkt. Det går inte att stänga av datorn på strömknappen hur länge man än håller in, det enda som hjälper är att bryta strömmen helt via PSU:n. Gör man det går det att starta datorn igen utan problem och fortsätta. Detta händer endast när man spelar, men inte alls vid alla spel. Det tycks vara helt slumpmässigt vilka spel det faktiskt ser med. Nu senast med Mars Horison, som inte alls är ett krävande spel på något sätt, där varken GPU eller CPU ens varvar upp. Samtidigt kan jag spela Ready or Not, Exoprimal, eller andra mycket mer krävande spel hela dagen utan att det sker. Detta får mig att tro att det inte har att göra med överhettning, så jag har kört loggar fram till att det kraschar och det är inget som är varmare än vanligt när det kraschar, och i exemplen ovan är allt mycket varmare vid de krävande spelen, utan att det kraschar. Ibland kraschar spelet efter en halvtimma, ibland efter några timmar. Men det har hittills följt mönster att om det är ett spel som kraschar så kommer det till sista krascha, och är det ett spel som inte kraschar, kommer det inte ske oavsett hur länge jag spelar.

Jag har vanligtvis GPU undervoltad via AMD Adrenaline, men även om jag kör allt på default så sker samma sak i samma frekvens. Enda gången jag verkar ha lyckats motverka det är i spelet Beyond All Reason, där någon redditpost föreslog att ändra från Fullscreen till Windowed Fullscreen, och sedan jag gjorde det har det inte kraschat en enda gång i just det spelet. Samma fix har däremot inte fungerat i andra spel.

WhoCrashed kan inte hitta någon crashlog heller, till skillnad från om man t.ex. får en Bluescreen.

Så, för att sammanfatta:

Sker bara när man spelar, men beror helt på vilket spel

Tycks inte ha att göra med hur krävande/varmt spelet är

Alla fläktar fortsätter gå förutom GPU

Kan ej starta om fören strömmen brytits

Sker oberoende av undervoltning av GPU

Är det någon som har ens en blekaste aning om vad det kan bero på? Jag håller på att bli tokig. Så tradigt att köpa allt helt nytt, och så fungerar det inte. Är oerhört tacksam för all hjälp jag kan få!

Specifikationer:

Operativsystem: Windows 10 Pro

Skärm: 2x MSI 25" Optix G251F IPS 165 Hz HDR

Processor: AMD Ryzen 7 5800X 3.8 GHz 36MB

Processorkylare: NOCTUA NH-D15S CPU COOLER

Moderkort: Gigabyte B550M DS3H

Minne: 2x Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 C16 BK DC - 32GB

Grafikkort: Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6 NITRO+

SSD/Hårddisk: Kingston FURY Renegade Heatsink SSD PCIe 4.0 NVMe - 2TB + 1TB

Nätaggregat: be quiet! Straight Power 11 650W

Chassi: Fractal Design Pop Mini Silent

AMD Adrenaline och drivrutiner: 23.21.1 (uppdaterar kontinuerligt när det släpps nya och har gjort så sedan jag köpte datorn)

EDIT: Formaterade, och la till saker i, specifikationslistan.