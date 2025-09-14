Skummt problem, får inte ut Dolby Vision i min Google TV 4K

Har 2 tv boxar i biorummet:

Apple TV 4K och Google TV 4K

Apple fixar dolby vision, men Google Tv:n skickar bara ut vanlig HDR (eller HDR10), kan bara se logon "HDR" uppe till höger i min LG Oled tv, så vet inte om det är HDR eller HDR 10.

De har bägge väldigt bra HDMI kablar och matas genom samma receiver som har alla hdmi portar lika specs.

Inne på Apple TV väljer jag HDR och sedan något med att välja Dolby vision om möjligt.

På Google Tv har jag matcha dynamiskt omfång och sen något med Auto, får kolla mer sen.

Kan ej hitta något i bild inställningar på Google Tv där de säger Dolby Vision.

Någon som har någon ide?

För visst ska väl Google TV 4K stödja Dolby Vision?

Om de spelar någon roll streamar jag från HBO Max