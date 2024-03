Tävla för ditt företag på Linkedin

Facebookifieringen av Linkedin gör bara att jag använder plattformen ännu mindre. Tänk om det hade behållt sin unika känsla istället för att kopiera världens största trashnätverk.

Board meeting be like:

"You know, we gotta increase user activity, so you know, let's make it more like facebook, and you know, also add games and stuff, you know, it'll be great, people posting funny cat gifs, it'll be great"