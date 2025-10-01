AMD har hittills inte uttalat sig om huruvida nästa generation Ryzen-processorer baserade på Zen 6-arkitekturen kommer fortsätta använda AM5-sockeln, men nu ser tillverkaren MSI ser ut att ha bekräftat det, rapporterar WCCF Tech.

Avslöjandet kommer via en kommentar på MSI:s officiella Discord-server. En användare frågade om han kan räkna med att MSI:s moderkort med styrkretsar i 800-serien kommer uppdateras med stöd för Zen 6, och MSI-anställde ”Jason” svarade överraskande nog att de ”kommer vara redo för framtida processorer”.

Utväxlingen ägde rum i en diskussion om moderkorten X870E Tomahawk Max PZ och X870I TI EVO.

AMD:s förra sockel AM4 användes med fyra generationer av Zen-arkitekturen, från Zen till Zen 3. AM5 har hittills använts med Zen 4 och 5 och om MSI inte är ute och cyklar kommer den alltså att fungera med åtminstone Zen 6 också.