Intel har den senaste tiden fått flera stora investeringar. Nyligen kom en rapport som påstod att företaget för tidiga samtal med Apple om möjligheten att tillverka kretsar åt Iphone-tillverkaren. Nu rapporterar Semafor att Intel även har inlett samtal med AMD.

Om samtalen leder till ett avtal kan framtida AMD-processorer tillverkas av Intel Foundry Services, det dotterbolag Intel placerade sin tillverknings­verksamhet i 2021. Semafor har inga ytterligare detaljer om samtalen, och både AMD och Intel har avböjt att kommentera uppgifterna.

AMD och Intel har länge setts som rivaler, men om målet för Intel Foundry Services är att utmana TSMC och vara öppet för alla kunder vore det konstigt om företaget inte skulle försöka vinna över även AMD som kund.

Idag tillverkar TSMC merparten av AMD:s processorer, men Intel har stora förhoppningar för de kommande processerna 18A och framför allt 14A. De första processorerna tillverkade med 18A blir Panther Lake-familjen för bärbara, som företaget väntas lansera innan årsskiftet.