Taiwanesiska CommonWealth Magazine rapporterar om en intervju med Phison Electronics vd Pua Khein-Seng, där han varnar för en historiskt lång brist på NAND-kretsar. Redan 2026 väntas svåra leveransproblem, och enligt Pua kan det dröja upp till ett decennium innan balansen är återställd.

Bakgrunden är AI-datacenter som driver upp efterfrågan på lagring i en takt branschen inte hinner möta. Samtidigt har stora minnestillverkare de senaste åren flyttat kapital till mer lönsamma satsningar på HBM-kretsar, vilket gjort att NAND-kretsar hamnat på efterkälken. Efter tidigare priskollapser har tillverkarna dessutom blivit försiktiga med att bygga nya fabriker. Kombinationen av högre efterfrågan och begränsat utbud gör att Pua talar om en "supercykel" där priserna kan stiga under många år framåt.

För svenska konsumenter kan en utdragen brist betyda att SSD:er, minneskort och USB-enheter blir märkbart dyrare. Även spelkonsoler, där både intern och extern lagring bygger på NAND, kan påverkas. Billiga SSD-uppgraderingar riskerar att bli svårare att hitta, och den långvariga prisnedgång som PC-användare vant sig vid ser ut att brytas.