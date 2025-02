Hej,

Försökte mig på att spela forza horizon 5 på min gamla trotjänare med ett kraftfullt gtx 780+ i5 4690k!😅

Funkade inte då den tydligen är för gammal, det var ju inte så längesedan, 2014… 😐

Alltså är det dags för en ny burk,

Tanken är att ha den i vardagsrummet och spela på tvn, LG oled 77”

Chassit tänker jag ska vara fractal design Ridge då den är låg nog att ha i tv möbeln, dock öppen för förslag.

Spelen som är tänkta att spelas är

Forza horizon 5

Way of the hunter

Diablo 4

Alan wake 2

Budget runt 13000, är det möjligt eller ligger jag alldeles för lågt för att få en bra upplevelse?

Plockade ihop lite delar men kunskapen är inte i topp.. hjälp tas emot tacksamt:)

Jag kommer bygga datorn själv och windows löser jag med på annat håll