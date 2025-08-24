GMMK TKL och GMMK Compact keycaps och Switchar

ZyntaX
Börjat rensa i lagret. Har legat i kartongerna en längre tid.
Var mina första hotswap tangentbord.
Köpte både TKL och Compact för att testa.
Båda är fyllda med Bitumenmatta för att dämpa håligheten.
Går nog bra att ta bort om man skulle vilja, klistrat dock.
GMMK TKL ISO
https://www.inet.se/produkt/6608925/glorious-gmmk-tkl-barebon...
https://www.gloriousgaming.com/en-eu/pages/guide-gmmk1-tkl
Alla tillbehör och kartong finns kvar.
GMMK Compact ISO
https://www.gloriousgaming.com/en-eu/pages/guide-gmmk1-compac...
Kartong finns. Saknas kabel och keycap puller som följde med.
Glorious GMMK ABS
https://www.maxgaming.se/sv/keycaps/gmmk-abs-105-keycap-set-n...
Switchar
Gateron Red 105st (står 83st på bilden, men det är 105st).
Allt i bra skick.
Kan skickas eller hämtas.
Lägg ett bud, köp alltihop så har du en billig första uppsättning att testa både 60% och TKL.
