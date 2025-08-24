"The Outer Worlds 2 is the eagerly-awaited sequel to the award-winning first-person sci-fi RPG from Obsidian Entertainment (just look at the exciting number of dashes in this sentence!)."

Liksom sin föregångare utspelar sig detta i en alternativ framtid där företag tagit över hela solsystemet och du som spelar måste navigera denna galna och dystopiska värld. Denna gång håller vi till på rymdkolonin Arcadia där farliga rifts börjat dyka upp och riskerar att förgöra hela mänskligheten. Med en blandning av humor, satir och djupa valmöjligheter ska The Outer Worlds 2 leverera en berättelse om intriger, uppror och personliga beslut som sägs påverka hela universumet.

Spelet kommer att behålla de populära RPG-elementen från ettan, så som dialogval och relationsbyggande, samtidigt som det bjuder på förbättrad grafik och större, mer öppna områden att utforska. Dina kompanjoner kommer spela stor roll, så välj dem med omsorg! Även om utvecklarna inte avslöjat särskilt mycket om handlingen, finns det en känsla av att The Outer Worlds 2 kommer att bygga vidare på de teman om företagsmakt och personlig frihet som utgjorde originalet.

Den humoristiska tonen och de skruvade karaktärerna verkar också vara tillbaka, vilket gör att vi kan förvänta oss ett lika underhållande och mörkt äventyr som innan. Med tanke på att Obsidian är kända för komplexa och berättelsedrivna spel är förväntningarna från eget håll höga för vad som komma skall.

Vad hoppas ni få se i The Outer Worlds 2? Har ni spelat föregångaren? Vad önskar ni mer eller mindre av?

Personligen har jag hajpat Starfield, Awoved och nu detta... förhoppningvis fortsätter inte mitt track record sett till hur de andra spelen tagits emot.

Youtube (gameplay): https://youtu.be/S7zAdIKUvKg

Youtube (flaws system): https://youtu.be/sbq3hc-AdXk

Steam: https://store.steampowered.com/app/1449110/The_Outer_Worlds_2...