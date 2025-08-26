Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro (UDM Pro) – kvitto & garanti kvar

Säljer min UDM Pro som nyligen togs ur drift.

3'5" HDD-plats finns (för t.ex. UniFi Protect), HDD ingår ej

Senast i drift och fullt uppdaterad: 20 augusti 2025.

Fabriksåterställd och redo för ny användare.

Kvitto från svensk återförsäljare finns – garanti kvar till aug 2026

Strömkabel och rackmonteringsöron ingår

Skickas i originalkartong

Länk till specifikationer hos tillverkare:

https://eu.store.ui.com/eu/en/products/udm-pro?c=SE

Två skavanker enligt bilder, främre ovansida samt mitten undersida, tror den senare är från fabrik. Hel och ren i övrigt. Har suttit i rack.

Pris 3750:- plus frakt.

