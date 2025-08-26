Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro (UDM Pro) – kvitto & garanti kvar

Homdax
Säljer min UDM Pro som nyligen togs ur drift.
3'5" HDD-plats finns (för t.ex. UniFi Protect), HDD ingår ej
Senast i drift och fullt uppdaterad: 20 augusti 2025.
Fabriksåterställd och redo för ny användare.
Kvitto från svensk återförsäljare finns – garanti kvar till aug 2026
Strömkabel och rackmonteringsöron ingår
Skickas i originalkartong
Länk till specifikationer hos tillverkare:
https://eu.store.ui.com/eu/en/products/udm-pro?c=SE
Två skavanker enligt bilder, främre ovansida samt mitten undersida, tror den senare är från fabrik. Hel och ren i övrigt. Har suttit i rack.
Pris 3750:- plus frakt.
